Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Beşiktaş'ın kupa maçı kararı ne?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden tamamlanması kararına karşı yaptığı deklarasyonla 3 Mayıs'taki maça çıkmama kararı alan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir kararla Tahkim Kurulu'na itiraz ederken, kurulun bu dosyayı incelemesiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

Bugüne kadar, PFDK ve UÇK'nın kararlarına karşı itiraz merci olan Tahkim Kurulu'nun, kurulların vermiş oldukları kararlara karşı yeni bir karar verme yetkisi olmasına karşı, bu dosya konusunda TFF yönetiminin yerine geçerek yeni bir karar verme yetkisinin olmadığı ortaya çıktı.

Talimatın, yarıda kalan maçlarla ilgili karar verme yetkisini TFF Yönetim Kurulu'na vermesinden dolayı, Tahkim Kurulu'nun yapılan incelemede iki farklı seçeneği olacak. Kurul, Beşiktaş'ın itirazı sonrası, y

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Tahkim Kurulu'nun TFF yönetiminin kaldığı yerden tamamlanması kararını uygun görmeyerek bozması halinde, TFF Yönetim Kurulu toplanarak, yeni bir karar verme durumunda kalacak.