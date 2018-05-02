Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Beşiktaş'ın kupa maçı kararı ne?
Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkacak mı? Beşiktaş'ın kupa maçı kararı ne?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkacak mı? sorusunun yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Beşiktaş'ın maç hakkında ne karar aldı? Beşiktaş, Tahkim'e başvurdu. İşte detaylar...
02 Mayıs 2018 02:49
ÖZEL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden tamamlanması kararına karşı yaptığı deklarasyonla 3 Mayıs'taki maça çıkmama kararı alan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir kararla Tahkim Kurulu'na itiraz ederken, kurulun bu dosyayı incelemesiyle ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.Bugüne kadar, PFDK ve UÇK'nın kararlarına karşı itiraz merci olan Tahkim Kurulu'nun, kurulların vermiş oldukları kararlara karşı yeni bir karar verme yetkisi olmasına karşı, bu dosya konusunda TFF yönetiminin yerine geçerek yeni bir karar verme yetkisinin olmadığı ortaya çıktı.TAHKİM'İN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VARTalimatın, yarıda kalan maçlarla ilgili karar verme yetkisini TFF Yönetim Kurulu'na vermesinden dolayı, Tahkim Kurulu'nun yapılan incelemede iki farklı seçeneği olacak. Kurul, Beşiktaş'ın itirazı sonrası, ya TFF yönetiminin kararını onayacak, ya da kararın uygun olmadığına karar verip bozacak.Tahkim Kurulu'nun TFF yönetiminin kaldığı yerden tamamlanması kararını uygun görmeyerek bozması halinde, TFF Yönetim Kurulu toplanarak, yeni bir karar verme durumunda kalacak.TAHKİM 14:00'DA TOPLANIYORHaftalık olağan toplantısını her Perşembe günü gerçekleştiren Tahkim Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 3 Mayıs'ta olmasından dolayı, Beşiktaş'ın başvurusu üzerine yarın [2 Mayıs] 14:00'da olağanüstü toplanacak.
Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.
Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazı değerlendirdi.
Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı.
Tahkim Kuruluna başvurmalarına ilişkin ise siyah-beyazlı kulübün yöneticisi,"Beşiktaş camiasının seçilmiş yöneticileri olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Maça çıkmama kararı camiamızın doğruluğuna inanarak aldığı bir karardır ancak yıllar sonra 'Niçin tahkime gidilmedi' diye sorulmasını ve bu yüzden hesaba çekilmeyi istemiyoruz. Bu yüzden bütün hukuki girişimleri yapıyoruz. Tahkim Kuruluna yapılan itiraz da bu hukuki girişimlerden biridir." ifadelerini kullandı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak, "Beşiktaş'ın haklarını hukuk karşısında sonuna kadar savunacağız. Açıklanan kararın yanlış olduğunu kamuoyu biliyor. Alınan bu karar federasyonun talimatlarına, UEFA ve FIFA'nın emsal kararlarına aykırıdır. Bu hukuki hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulunduk." değerlendirmesini yaptı.
Tahkim Kuruluna başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti:
"Yaptığımız başvurunun ardından sonuç lehimize olmaz ise Beşiktaş aldığı kararı 3 Mayıs Perşembe günü uygulayacaktır ve sahaya çıkmayacaktır."SPORX ÖZEL: Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçında kafasındaki yarık tartışma konu olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hastaneye götürülmesi konusunda ilginç bir iddia gündeme geldi.
Sağlık konusunda titiz olan Şenol Güneş'in soyunma odasındaki tedavide tansiyonun 19 olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Deneyimli çalıştırıcı o günden bu yana her dost ortamında gündeme gelen yarık hadisesi ile ilgili yakın dostlarına da dert yandı
"GÖZÜM KARARMIŞ, TANSİYONUM 19"
"Kafamın üstünde nasıl bir yarık olduğunu nasıl göreyim?" diyen Şenol Güneş, o anda yaşananları da özetledi.
Şenol Güneş'in o maçtan bu yana gündemden düşmeyen başındaki yarıkla ilgili yakınlarına, "Benim numara yaptığım, tiyatro yaptığım söyleniyor. Günahtır ayıptır. Benim başımın üstünü görmem mümkün değil. Doktor geldi, 'Açılma var hocam. Dikiş atmamız iyi olur' dedi. Ben atma mı diyecektim? Göremiyorum ki! Benim gözüm kararmış. Yüzüm benzim sararmış. Korkmuşum... Tansiyonumu ölçmüşler. Tansiyonum 19. "Hastaneye gidelim, iyi olur dediler ben de korktum hastaneye gittim" dediği öğrenildi
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