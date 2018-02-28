Beşiktaş Fenerbahçe maçı perşembe hangi kanalda? BJK FB derbi maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2004-2005
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2004-2005
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-2
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Türkiye Kupası
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Süper Kupa
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Türkiye Kupası
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|Lig
|2008-2009
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-1
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig (Süper Final)
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Lig (Süper Final)
|2013-2014
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-3
|Lig (Hükmen)
|2014-2015
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2016-2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2016-2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|Lig
|2017-2018
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-0
|Lig