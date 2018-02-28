Beşiktaş Fenerbahçe maçı perşembe hangi kanalda? BJK FB derbi maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler buraya... Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş-Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanaldan izlenebilir? İşte detaylar...

28 Şubat 2018 03:21
Beşiktaş Fenerbahçe maçı perşembe hangi kanalda? BJK FB derbi maçı saat kaçta?
Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçının kanalı merak ediliyor. Türkiye Kupası yarı finalinde dev derbi oynanacak. Fırat Aydınus'un hakemliğini yapacağı maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası  maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK? |  Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, ATV ya da A Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren ATV ya da A Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.

Liglerde ise bu hafta Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. hafta; Spor Toto 1. Lig 25. hafta; TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları yapılacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Fırat Aydınus'un derbi karnesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.

Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı.

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.

Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı. 

Galibiyetlerde eşitlik var 

Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi. 

6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.

Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.

İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti. 

Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı 

Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.

Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.  

Aydınus'un yönettiği derbiler

Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç   Kategori
2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig
2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig
2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası 
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig
2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig
2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig
2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig
2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final)
2011-2012  Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final)
2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen)
2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş  1-0 Lig 
2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig
2016-2017  Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2016-2017  Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1  Lig 
2017-2018  Beşiktaş-Galatasaray 3-0  Lig

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü yapılacak derbi için konuk sarı-lacivertli ekibin taraftarları toplu olarak stada götürülecek.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü Vodafone Park'taki derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar taraftarlara duyuruldu.

Açıklamaya göre Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.

Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek. Taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacak. Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak.

Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.


SÜPER LİG'DE 22. HAFTA 

16 ŞUBAT CUMA
Konyaspor 1-1 Beşiktaş

17 ŞUBAT CUMARTESİ
Antalyaspor 2-1 Kayserispor
Sivasspor 3-2 Osmanlıspor
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

18 ŞUBAT PAZAR
Bursaspor 0-0 Malatyaspor
Karabükspor 0-3 Akhisarspor
Trabzonspor 0-1 Başakşehir
Kasımpaşa 2-1 Galatasaray

19 ŞUBAT PAZARTESİ
Gençlerbirliği 3-0 Göztepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU
1-Başakşehir (46)
2-Galatasaray (44)
3-Fenerbahçe (44)
4-Beşiktaş (41)
5-Kayserispor (35)
6-Sivasspor (34)
7-Trabzonspor (33)


SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ 

23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 20:00 Bursaspor
Akhisarspor 20:00 Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor 16:00 Kasımpaşa 
Alanyaspor 19:00 Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor
Malatyaspor 13:30 Karabükspor
Göztepe 16:00 Sivasspor
Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe 

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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