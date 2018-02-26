Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçına bilet arayanlar haberimizden faydalanabilir. Perşembe günü oynanacak mücadele saat kaçta başlayacak? Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri bitti mi? İşte tüm soruların yanıtlarıyla sizlerleyiz.

26 Şubat 2018 04:17
Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbiye taraftarların ilgisi büyük. Satışa sunulan biletler tükendi mi? Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçı hakkında tüm bilgilerle sizlerleyiz.

BEŞİKTAŞ -FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden henüz biletlerle ilgili bir açıklama yapılmadı. Biletlerin bugün içerisinde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? |  Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, ATV ya da A Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren ATV ya da A Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

SÜPER LİG'DE 22. HAFTA 

16 ŞUBAT CUMA
Konyaspor 1-1 Beşiktaş

17 ŞUBAT CUMARTESİ
Antalyaspor 2-1 Kayserispor
Sivasspor 3-2 Osmanlıspor
Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor

18 ŞUBAT PAZAR
Bursaspor 0-0 Malatyaspor
Karabükspor 0-3 Akhisarspor
Trabzonspor 0-1 Başakşehir
Kasımpaşa 2-1 Galatasaray

19 ŞUBAT PAZARTESİ
Gençlerbirliği 3-0 Göztepe

SÜPER LİG PUAN DURUMU
1-Başakşehir (46)
2-Galatasaray (44)
3-Fenerbahçe (44)
4-Beşiktaş (41)
5-Kayserispor (35)
6-Sivasspor (34)
7-Trabzonspor (33)

SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ 

23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 20:00 Bursaspor
Akhisarspor 20:00 Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor 16:00 Kasımpaşa 
Alanyaspor 19:00 Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor
Malatyaspor 13:30 Karabükspor
Göztepe 16:00 Sivasspor
Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe 

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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