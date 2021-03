Beşiktaş Fenerbahçe izle canlı, BJK FB maçı canlı link

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE: MAÇIN HAKEMİ KİM



Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını beIN Sports 1 HD canlı yayınlayacak.





BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE: 353. MAÇ



Beşiktaş ile Fenerbahçe 353. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.





Beşiktaş'ta 4 haftadır kadroda olmayan Cenk Tosun derbi kadrosuna alındı. Beşiktaş'ın tek eksiği sakatlığı bulunan Gökhan Töre.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak. Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Ersin, Rıdvan, Vida, Wellinton, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Valencia, Pelkas, Samatta

Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

Gürcan Bilgiç: "20 maç önce Kadıköy'de sahaya çıkıldığında favori Fenerbahçe'ydi ancak sonuçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Yani eğer bir derbiye favori çıkıyorsan şansın da azalıyor. Çünkü rakip ona göre maça hazırlanıyor." pic.twitter.com/YNEKYyJpPq



Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine konuk olduğu müsabakalarda iç sahanın aksine başarılı bir grafik çiziyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çekiyor.

Deplasmanda çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın 35'ini dış sahada elde etti. Fenerbahçe, dış sahada oynadığı 6 müsabakada rakip takımların gol bulmasına izin vermedi.

Sahasında yaşadığı 6 mağlubiyete karşın konuk takım unvanıyla çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Beşiktaş derbisinde de bu performansını sürdürmeyi hedefliyor.











EN ÇOK DERBİYE ÇIKAN İSİM RIZA ÇALIMBAY



Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait. Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI VODAFONE PARK'TA OYNANIYOR







REKABETİN EN GOLCÜSÜ BABA HAKKI



Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.





Ali Gültiken: "Tabii ki bütün fotoğraflar Beşiktaş'ı işaret ediyor. Hem oyun olarak gücü yüksek hem formda hem de şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıktı. Özellikle kupada finale adım atması sezonu duble şampiyonlukla bitirme adına çok ciddi bir motivasyon yaratıyor" pic.twitter.com/vbnDJqGMsi



Hangi ikili daha iyi?



🟡Serdar Aziz

🔵Attila Szalai



⚫️Domagoj Vida

⚪️Welinton pic.twitter.com/1OFcvx9D75



Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı. İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçeli Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe bu maçı 2-1 kazandı. Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Kadıköy'de 2-2 sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı.Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki kulüp arasında sosyal medya üzerinden gerilim yaşandı. Beşiktaş İletişim Sorumlusu Erol Kaynar, sosyal medya hesabından "İmtiyaz değil, imtina istiyoruz. Gözlerin görmesini, "VAR" olan her şeyin adaletli bir şekilde dağıtılmasını temenni ediyoruz! Takipçisi olacağız!" şeklinde paylaşım yaptı. Fenerbahçe Kurumsal İletişim Sorumlusu Metin Sipahioğlu, Erol Kaynar'a "Yine bir maç öncesi yine tek amaç hakemleri baskı altına almak! Anlaşılan bu samimiyetsiz yaklaşım alışkanlık haline geldi. Hakemlerden, VAR'dan, operasyonlardan 10 sezondur en fazla canı yanan takım olarak asıl bizim gözümüz hepinizin üzerinde!!" sözleriyle tepki gösterdi.Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerin son durumunu yorumladı1- Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur?"20 maç önce Kadıköy'de sahaya çıkarlarken favori Fenerbahçe'ydi ancak sonuçta kazanan taraf Beşiktaş oldu. Yani eğer bir derbiye favori çıkıyorsan şansın da azalıyor. Çünkü rakip ona göre maça hazırlanıyor. Beşiktaş, şu anda ligin en coşkulu, en hızlı pas yapan takımı. Ama zaafları da var. Erol Bulut'un Fenerbahçesinin deplasmanlarda kazanmasının nedeni de bu. Zaafları keşfediyor, takımını ona göre oynatıyor ama Kadıköy'de otobüsü çekenler karşısında aynı problemi yaşıyor. Bu nedenle ben pazar gecesi düşük tempolu bir maç bekliyorum. Kontrol ister istemez ev sahibi Beşiktaş'ta olacaktır ve Fenerbahçe ön taraf baskısıyla şans bulmaya çalışacak. İlk golü bulan tarafın da maçı kazanma ihtimali yükselir."2- Kupa maçı 120 dakika sürdü. Beşiktaş bundan etkilenir mi?"Normalde etkilenmemesi lazım. Bilimsel olarak dinlenebileceği 72 saati var. Ancak mental olarak Beşiktaşlı oyuncuları muhakkak etkileyecek, derbide yorgunluk yaratacaktır. 3 günde bir maç oynamak, üstelik bunun üçünün de sert rakipler karşısında olması da futbolcuları zorlar. Eğer Beşiktaş topu rakibine verirse 60. dakikadan sonra fizik olarak geri düşecektir. Maç da işte o zaman başlar."3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut nasıl bir 11 seçmeli? Beşiktaş'ta özellikle kimlere önlem almalı?"Ghezzal ile Aboubakar arasındaki pas iletişimini kesmek ilk tercih olmalı. 2 bekiyle de kenarları çok iyi kullanan, özellikle Josef de Souza ve Atiba ile orta saha baskısını da iyi yapan bir takım Beşiktaş. Bu nedenle Fenerbahçe'nin formülünde muhakkak rakibini geriye koşturmak olmalı. Beşiktaş'ın saha ezberini ancak böyle bozabilirler. Yorgunluk faktörünü koşu mesafelerini artırarak kullanabilirler. Fenerbahçe'nin de önemli oyuncuları var. Şu anda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da onlara nasıl önlem alacağını planlıyordur. Kadıköy'de merkezi kapatarak ve hızlı hücumlarla kazanmıştı. O nedenle Erol Bulut'un tempolu bir oyun istememesi lazım. Pelkas'ın oynadığı bölge de çok tartışılıyor. Yunan oyuncunun yeri forvet arkası, yani ikinci santrfor. Sahaya kenarda çıksa bile görev yeri ceza alanı etrafı. Bu karşılaşmada Valencia da olacağı için Pelkas, Vodafone Park'taki mücadelede 10 numara gibi başlayacaktır."4- Beşiktaş kazanırsa lig biter mi? Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Beraberlik iki ekibe ne kaybettirir?"Derbiden çıkacak beraberlik tabii ki en çok Galatasaray'ın işine yarar. Beşiktaş bu maçı kazandığı anda Fenerbahçe şampiyonluk yarışından çıkar. Bir maçı eksik liderin 8 puan arkasında kalmak duygusal olarak da takımı bitirir. Yani sarı-lacivertliler için bu maçı kaybetmek demek bir anlamda şampiyonluk yarışını da kaybetmek demek olacak. Şayet Fenerbahçe kazanırsa Beşiktaş'ın sadece avantajı azalır. Zirvedeki üçlü yine kora kor yollarına devam ederler. Ayrıca derbiyi kazanmak Fenerbahçe adına ciddi bir motivasyon kaynağı olacak ve oyuncuların tekrardan öz güven kazanmasını sağlayacaktır."5- Derbinin kilit adamları kimler olur?"İlk isim kaleciler olacak, ikincisi ise derbide sahne alacak sürpriz adamlar. Çünkü her iki takım da atak oyuncularına karşı önlem alacak. Bu noktada gözden kaçanlar sonucu belirleyecek. Dolayısıyla orta sahalara dikkat etmek lazım. Özellikle de hücumda kullanılan duran toplarda stoperlerin skor yapma ihtimali yüksek. Yani böylesine bir maçın kaderinde defanstaki oyuncuların önemi daha büyük."33 maç21 galibiyet4 beraberlik8 mağlubiyetBeşiktaş - Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışında milat olacak. Siyah-beyazlılar, kazanırsa eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler, galip gelirse 3'lü rekabet sürecek. Fenerbahçe cephesinde son gelişmeleri Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir değerlendirdi. İşte ayrıntılar. 1- Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü. 2- Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu. 3- Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı. 4- Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü. 5- Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi. 6- Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler. 7- Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezi görülen Luiz Gustavo'nun dahi yedek takımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı. Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecek bir 11 yapıldı. 8- Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi! Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş karşısında sabırlı bir oyun ortaya koyup hem 3 puanı almayı hem de şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Gençlerbirliği yenilgisinin izlerini kolayca silebileceklerinin altını çizen Bulut, "Her türlü kaos ortamını geride bıraktık. Futbolcularım bu maçın önemini hafta içindeki idmanlarda kavradı. Geriye dönüşü olmayan bir yola girdik. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Disiplini elden bırakmadan sahada sadece futbolu ve kazanmayı düşüneceğiz. Olası bir galibiyetin bizi nerelere taşıyacağını herkes görecek" ifadelerini kullandıSabah Gazetesi yazarlarından Ali Gültiken, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi siyah beyazlıların son durumunu yorumladı1- Kamuoyu pazar günkü derbi öncesi Beşiktaş'ı favori gösteriyor. Fenerbahçe'de ise tartışmalar var. Bu maçın sonucu ne olur?"Tabii ki bütün fotoğraflar Beşiktaş'ı işaret ediyor. Hem oyun olarak gücü yüksek hem formda hem de şampiyonluk inancı en üst seviyeye çıktı. Özellikle kupada finale adım atması sezonu duble şampiyonlukla bitirme adına çok ciddi bir motivasyon yaratıyor. O yüzden Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyonluktaki rakip sayısını bire indirmek için bunu fırsat olarak görüyor. Fenerbahçe açısından ise geldiği nokta itibariyle sezonun olmazsa olmaz maçı. Mutlaka kazanıp tekrardan şampiyonluk hedefini revize etmek istiyor. Bu tür karşılaşmaları oynayabilecek oyuncu kalitesi var. Derbi maçlarında reaksiyon gösterebilecek tecrübesi de var. Fakat en büyük sıkıntısı, hâlâ oyun ve kadro konusunda bir istikrarının oluşmaması. Ancak şunu her zaman gördük ve yaşadık, derbiler özel maçlardır ve o gün içinde birçok farklı etken sahaya yansır. Özellikle günün futbolcuları bu tür maçlarda çok değerli. Bireysel oyuncu performansları birçok defa derbilerin kaderini belirliyor."2- Kupa maçı 120 dakika sürdü. Beşiktaş bundan etkilenir mi?"Aslında Beşiktaş'ın bu dönemde hiç arzu etmeyeceği şey, 120 dakikalık bir maç oynamak olurdu ama bu futbolun içinde var. Beşiktaş zorlu karşılaşmayı sıkıntı yaşamadan geçmeyi başardı. Kadro olarak da derbiye kadar öndeki hedefin motivasyonuyla da yorgunluğun üstesinden gelecektir. Burada en önemli konu fiziksel ve mental yorgunluktan ziyade Aboubakar'ın oynaması veya oynamaması diye düşünüyorum."3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut nasıl bir 11 seçmeli? Beşiktaş'ta özellikle kimlere önlem almalı?"Erol Bulut ve Fenerbahçe açısından 'ya tamam ya devam' maçı. Kaybetmesi durumunda veya bir beraberlikte sıkıntılar yaşayacağı kesin. Bu yüzden kazanma adına bir strateji kuracaktır. Fakat temel nokta, hangi strateji ile oynarsa oynasın Beşiktaş karşısında ilk golü yememesi olacaktır. Beşiktaş'ın gol üstünlüğüyle devam edecek bir maçın Fenerbahçe adına zorluk derecesi çok daha fazla artacaktır. Fenerbahçe deplasmanlarda iyi performans sergileyen bir takım olmasına rağmen önceliği takım savunması olacaktır. Erol Bulut da oyuna bakışını ve stratejisini bu noktadan çizer. Golü yedikten sonra skor noktasında zorlanan bir takım olarak Fenerbahçe'nin oyun içinde dağılmadan kalabilmesi için en hayati nokta burası."4- Beşiktaş kazanırsa lig biter mi? Fenerbahçe kazanırsa ne olur? Beraberlik iki ekibe ne kaybettirir?"Beşiktaş sahasında oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluk mücadelesinde Fenerbahçe tamamen dışarıda kalır ve Beşiktaş ile Galatasaray, sezon sonu için yalnız kalırlar. Beraberlik durumunda Galatasaray'ın kazanması halinde sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde eder ve şampiyonluk yarışında tamamen olmasa da yine ağırlık olarak Beşiktaş-Galatasaray yarışı olur gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin kazanması halinde ise yarış tekrardan 3'lü şampiyonluk adaylarıyla devam eder. Bu nedenle pazar günkü derbiden çıkacak olan sonuç, zirve yarışında önemli dönüm noktalarından biri olacaktır diye düşünüyorum."5- Derbinin kilit adamları kimler olur?"İki isim çok ön plana çıkıyor; Beşiktaş'ta açık ara Aboubakar, Fenerbahçe'de de doğru pozisyonda yani 10 numarada oynatılırsa Pelkas. Tabii ki takım performansları her zaman çok önemli. Ama ilk yarıdaki maçta Aboubakar'ın muazzam performansı maçı Beşiktaş adına kopartmıştı. Bu tür oyuncular, derbi maçlarının her zaman kilit oyuncularıdır. Ayrıca bu maçlarda bir şey daha var, birçok defa özellikle duran topların derbilerde sıkışan oyunlarda fark yarattığını da geçmiş yıllarda gördük. Pazar gecesi bu noktadan da kırılma yaşatacak goller izleyebiliriz."Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 129 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 147 gol attı.Rakiplerin geride kalan 352 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 97 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı. Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı. İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe 1-0 kazandı.Galatasaray'ın önceki akşam evinde Çaykur Rize'ye mağlup olması Beşiktaş için bugünkü derbinin önemini daha da artırdı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular dev maç öncesi galibiyete odaklandı. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın dün oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Derbinin şampiyonluk yolunda çok büyük önem taşıdığına vurgu yapan siyah-beyazlı hoca, oyuncularından üç puan istedi. Sergen Yalçın'ın, "Maçın önemi ortada, yapmamız gereken de aslında çok basit. Sahaya çıkıp, kendimiz gibi oynayacağız" dediği belirlendi. Şampiyonluk yarışındaki en kritik viraja girdiklerinin altını çizen Yalçın'ın, "Savunmadaki bireysel hatalarımızı en az seviyeye indirmeliyiz. Bu hatalar bize pahalıya mal olmamalı. Son derece kritik bir maça çıkacağız. Ele geçirdiğimiz bu fırsatı kaçırmayalım" diye konuştuğu belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, futbolcuların eşlerini derbiye davet etti. Saha dışında da aile ortamı oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı idareciler, takımın en iyi şekilde maça motive olması için oyuncuların eşlerini ve kız arkadaşlarını Vodafone Park'ta ağırlayacak. Eşler derbiyi kulübe ayrılan koltuklarda izleyecek. Tribünde pandemi kurallarına da dikkat edilecek.F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde yapılan son taktik idmanda sahaya süreceği 11'i denedi. Sarı lacivertlilerde son G.Birliği maçına göre kadroda ciddi değişim olacak. İşte F.Bahçe'nin kadrosu: Sarı-lacivertlilerde son maçta sakatlanan Gökhan Gönül, dün antrenmanda takımla çalıştı. Tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissetiğini söylemesine rağmen Bulut, Nazım'ı sahaya sürecek. Sol bekte ise Gençlerbirliği maçı öncesi affedilen Caner Erkin de Novak'tan formayı alıyor. Teknik heyet, G.Birliği karşılaşmasında kendi kalesine gol atan Serdar Aziz, konusunda önce kararsız kaldı ancak Tisserand da hiç güven vermedi. Derbi tecrübesini de dikkate alan Bulut, Serdar'a 11'de şans tanıyacak. Sakatlığını atlatan Luiz Gustavo ile Ozan Tufan, Beşiktaş'a karşı savunmanın önünde görev yapacak iki isim olacak. Teknik direktör Erol Bulut, 10 numarada ise Dimitris Pelkas'ı kullanacak. Fenerbahçe'nin ileri üçlüsünde de değişim yaşanacak. Son maça 11'de başlayan Thiam kulübeye çekiliyor. Samatta bu maçta Erol Bulut'un santrfor tercihi olacak. Kanatlarda ise Bright Osayi-Samuel ile birlikte cezası biten Enner Valencia görev alacak. Samatta, Fenerbahçe formasıyla 22'si lig, 3'ü de kupa olmak üzere 25 maçta görev yaptı. Tanzanyalı futbolcu toplamda 5 kez kez rakip ağları sarstı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Beşiktaş maçının çok çekişmeli geçeceğini ancak kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Ekvadorlu futbolcu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Kalan maçlarımızda hedefe ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, kulübün resmi internet sitesinden Beşiktaş derbisinin duyurusunu yaparken ezeli rakiplerine çok özel bir jestte bulundu. Duyuruda, "Fenerbahçemiz, 1957 öncesi 5 şampiyonluğu ile birlikte toplam 20 Türkiye şampiyonluğu bulunan Beşiktaş'a konuk oluyor" ifadeleri kullanıldı. Böylece sarı-lacivertliler, Kartal'ın 1957 öncesi 5 şampiyonluğunu da tanımış oldu. (Sabah/Volkan Demir)49 maç33 galibiyet7 beraberlik9 mağlubiyetFenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle döndü. Siyah-beyazlıların gollerini, Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala atarken, sarı-lacivertlilerin golleri Papiss Cisse ve Ozan Tufan (2)'dan gelmişti.Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Fenerbahçe'de ise Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş derbide sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yarışında milat olacak. Siyah-beyazlılar, kazanırsa eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek büyük avantaj elde edecek. Sarı-lacivertliler, galip gelirse 3'lü rekabet sürecek. Beşiktaş cephesinde son gelişmeleri Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. İşte ayrıntılar.. Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı. Kupada 120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı. Uzatmalar takıma 1 günlük izin olarak geri dönerken, perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı. Derbi 11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçı kadrosundan değişiklik yaparak, Fenerbahçe karşısına çıkacak. Ersin, Atiba, Adem Ljajic ve Larin ilk 11'e dönecek. Beşiktaş'ın en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. Sergen Yalçın da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Aboubakar, Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü ise Ljajic'in elinde olacak. Josef ve Atiba orta saha güvenliğini sağlayacak. Kartal'ın kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, Mensah ve Oğuzhan Özyakup. Hafta içi takımla çalışmalara dönen Cenk Tosun ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi. Ümraniye'de hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı. Takımın eğlenceli görüntülerinde başı çeken isim Rosier oldu. Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve Larin'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi. Sergen Yalçın'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıyla da görüşerek uyarılarda bulundu. Derbi öncesi Ümraniye'de kapılar dışarıya tamamen kapandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takımı baskı altında tutmamak adına çok fazla tesislerde bulunmadı. Galatasaray'ın evinde Ç.Rizespor'a mağlup olmasıyla derbiye çıkmadan haftayı lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş'ta, F.Bahçe maçının önemi daha da arttı. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, "Artık derbinin önemi misliyle arttı. Kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz gibi düşünün. Sanki son maçımız, son şansımız gibi sahaya çıkın. Bize inananları sevindirelim. Şampiyonluk için en güçlü adımımızı atalım" diyerek uyarılarda bulundu.