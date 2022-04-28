Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

TFF, Süper Lig 36. hafta programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
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28 Nisan 2022 14:46
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.



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