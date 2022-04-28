Futbol
Basketbol
NBA
İddaa
Sporx TV
Canlı Skor
E-Spor
At Yarışı
Tümü
SPORX CANLI
SÜPER LİG
İLK 11'İNİ KUR
QUIZ
TV'DE BUGÜN
İSTATİSTİK
THY EUROLEAGUE
CANLI ANLATIM
AT YARIŞI
NBA
RİO2016 ÖZEL SAYFA
ABD Açık
TRANSFER SAYFASI
Tenis
Motorsporları
Voleybol
At Yarışı
Diğer Sporlar
Hentbol
İstatistik
Tv'de Bugün
Canlı Anlatım
Medya
Teknoloji
Gizlilik Politikası
Mobil uygulamalar ve m.sporx.com mobil sitesi ile Sporx'i cepten de takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Sporx Mobil sayfasını ziyaret edin.
Puan Durumu
Fikstür
Spor Haberleri
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
TFF, Süper Lig 36. hafta programını açıkladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
Abone Ol
Tweet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2022 14:46
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 8 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İLGİLİ VİDEO
SON HABERLER
15:42
ZTK yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı
15:38
Ali Koç: "UEFA'nın bizi anlaması gerekiyor"
15:06
İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor
14:46
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
14:43
TMOK 2021 Türkiye Fair Play Ödülleri'ni kazananlar belli oldu
14:39
Bakanlıktan yeni spor yasası için web sayfası
14:03
Bilal Meşe: "Ismael, rakiplerini analiz etmiyor mu?"
14:00
Ömer Erdoğan: "Trabzonspor maçı öncesi moral bulmalıyız"
13:27
Konyaspor'da bir yıldız: Zymer Bytyqi
13:23
Cihat Arslan: "Bu takımı tekrar ayağa kaldırabiliriz"
13:21
Konyaspor'un kabusu: Deplasman
13:17
BMU Avrupa Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarına Türkiye'den 25 sporcu katılacak
13:15
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na doğru
13:10
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı
13:08
Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak
13:06
Kürek Federasyonu yeni kurumsal kimlik ve logosunu tanıttı
13:05
Giresunspor'da duygusal paylaşım
13:03
Büyük Britanyalı boksör Fury, emekli olmakta kararlı
13:01
Beşiktaş'tan Umut Meraş için sakatlık açıklaması
13:00
Konyaspor'da 100. yıl festivali: 2 milyon ziyaretçi
12:58
Barça, Camp Nou yapımında misafir gidecek!
12:57
Sakaryaspor, eski günlerine dönüyor
12:55
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
12:52
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, kampa girdi
12:50
Genç Milli Yüzme Takımı'nın kadrosu belli oldu
12:50
Alanyaspor'da Avrupa için iki yol
12:48
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3'ün İspanya Grand Prix'sinde yarışacak
12:47
Evin Demirhan Yavuz'un gözü olimpiyatta
12:45
Milli güreşçi Batuhan, Okul Sporları Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek istiyor
12:43
Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
12:43
Konyaspor'da Adil Demirbağ'ın yerine plan kuruldu
12:41
Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti
12:39
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da başlıyor
12:38
NBA'de Golden State Warriors ve Milwaukee Bucks konferans yarı finaline çıktı
12:36
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bahçeşehir Koleji'ni kutladı
12:34
Gaziantep FK, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak
12:34
Futbolcular rest çekti: "Ya Erol Bulut ya biz"
12:31
Çukurova Belediyespor, pasör Duygu Düzceler'i transfer etti
12:29
Cyle Larin, ABD yolcusu!
12:28
Boluspor'da başkanlık görevine kongreye kadar Oğuzhan Özçelik getirildi
12:20
Arda Güler için özel dosya: "Iniesta gibi"
12:15
Valerien Ismael: "Sisteme uyan kalır, uymayan gider"
12:14
Osayi Samuel, Premier Lig'e göz kırpıyor
12:06
Beşiktaş'ta Doğucan Haspolat harekatı
12:06
Valerien Ismael'in gözü eski öğrencisinde
11:53
İsmail Kartal'dan Erol Bulut ve ikincilik mesajı
11:44
Halil Dervişoğlu için transfer yarışı
11:42
Beşiktaş'tan iki kulüple Rıdvan Yılmaz pazarlığı!
11:30
Jorge Jesus, gelirse uzmanlarıyla gelecek!
11:25
Metin Öztürk'ten Hamamcıoğlu'na gönderme
11:24
Beşiktaş'ta yeni hedef Bas Dost!
11:23
Abdullah Avcı: "Birlikte kaldıracağımız daha çok kupa var"
11:21
Beşiktaş'ta yerli krizi: Oyuncu bulunamıyor!
11:17
İşte Ali Koç'un İsmail Kartal'a yapacağı teklif
11:09
Fenerbahçe'den Aboubakar hamlesi
11:08
Trabzonspor'da şölen için geri sayım
11:03
Warriors ve Bucks, serileri bitirdi!
10:45
Trabzonspor'da tarihi karenin anıtı yapılacak
10:35
Göztepe'de Mehmet Sepil sürpriz yapabilir
10:27
Levent Tüzemen: "Galatasaray, yeni Melo ve Fernando bulmalı"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Barça, Camp Nou yapımında misafir gidecek!
Inter'e şampiyonluk yolunda çelme
Atalanta ve Torino'nun gol düellosunda kazanan çıkmadı
Sergio Ramos: "PSG'ye adapte olmakta zorlandım"
Napoli, Khvicha Kvaratskhelia transferini bitirdi!
Barcelona'dan Pogba hamlesi
Unai Emery: "Liverpool, bize saygı duyacak"
Jürgen Klopp: "Villarreal'i küçümseyemeyiz"
PSG'nin yolcu listesi hazır!
Barcelona'da Araujo'nun sözleşmesi uzatıldı
EN ÇOK OKUNANLAR
1
TFF'den tekrar toplantısı!
2
James Rodriguez için Türkiye ihtimali
3
Fenerbahçe'de 2. Lig'den zirveye!
4
Trabzonspor'dan büyük jest
5
İşte Ali Koç'un İsmail Kartal'a yapacağı teklif
6
Valerien Ismael, Domagoj Vida'yı sildi!
7
Mino Raiola hayatını kaybetti
8
Halil Dervişoğlu için transfer yarışı
9
Beşiktaş'ta transfer için gaza basıldı: 2 veda, 2 imza
10
Arda Güler için özel dosya: "Iniesta gibi"
EN ÇOK YORUMLANANLAR
1
Trabzonspor'dan büyük jest
2
Fenerbahçe'de 2. Lig'den zirveye!
3
TFF'den tekrar toplantısı!
4
Inter'e şampiyonluk yolunda çelme
5
Galatasaray'da Efe Güven ile yollar ayrıldı
Oruç tutamayanlar için fitre kaç para oldu? (28 Nisan Perşembe)
Umre parası 2022 UMRENİN YENİ ZAMLI FİYATLARI) (28 Nisan Perşembe)
UMRE 2022 KAÇ TÜRK LİRASI OLDU, UMRE KAÇ SAR? (28 Nisan Perşembe)
2022 Umre kaç para oldu? Umreye gitmek için gerekli olan para kaç Türk Lirasıdır? (28 Nisan Perşembe)
Umre kaç para (28 Nisan Perşembe)
2022 Umre ne kadar, Umre 2022 fiyatları kaç para? (28 Nisan Perşembe)
Bugünkü oruç için sahur saati kaçtır? (28 Nisan Perşembe)
Oruç tutmak için ramazanda sahura kaçta kalkılır? (28 Nisan Perşembe)
Son sahur saati İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, KOCAELİ, AYDIN, ERZURUM, DİYARBAKIR) (28 Nisan Perşembe)
Sahur bugün kaçta olacak, sahur kaçta yapılacak SON (28 Nisan Perşembe)
Sahur saati bugün kaç? (28 Nisan Perşembe)
2022 bugün sahur kaçta, kaçta sahur olacak? (28 Nisan Perşembe)
2022 Sahur saat dakika son kaçta okunuyor? (28 Nisan Perşembe)
2022 Sahur kaçta öğrenmek istiyorum (28 Nisan Perşembe)
SAHUR KAÇTA OKUNUYOR? Sahurun okunma saati kaç? (28 Nisan Perşembe)
2022 sahur yaparken hangi diziyi izleyebilirim? (28 Nisan Perşembe)
SAHURDA NE İZLENEBİLİR ÖNERİLERİ DİZİ, BELGESEL, FİLM) (28 Nisan Perşembe)
2022 Sahurda izlenebilecek dizi önerileri (28 Nisan Perşembe)
Oruca niyet etmek nasıl yapılır? Niyet ederken ne söylenir? (28 Nisan Perşembe)
İşte sahurda nasıl niyet edilir doğru bilgisi, Sahurda hangi sözlerle niyet edilebilir? (28 Nisan Perşembe)
Sahurda oruca nasıl niyet edilir? Oruç tutmadan önce okunacak dua (28 Nisan Perşembe)
Oruç tutanlar sahura bugün kaçta kalkmalıdır? (28 Nisan Perşembe)
Sahur için bugün kaçta kalkılacak? Sahurda yemek yemenin son saati (28 Nisan Perşembe)
SON DAKİKA BUGÜN SAHUR KAÇTA YAPILACAK? (28 Nisan Perşembe)
Sahurun son saati dakikası nedir? Bugün sahurun kaçta yapılması doğru? (28 Nisan Perşembe)
Son dakika sahur kaçta, doğru sahur saati kaçtır? (28 Nisan Perşembe)
Sahurun doğru son dakikası nedir? Kaça kadar sahur yapabiliriz? (28 Nisan Perşembe)
Sahur kaçta? Oruç tutmak için saat kaça kadar yemek yenebilir? (28 Nisan Perşembe)
2022 iftar saatleri, 2022 Ramazan ayında iftar imsakiye (28 Nisan Perşembe)
Bugün iftar saati kaçtadır, bugün iftar kaçta olacak? (28 Nisan Perşembe)
TÜMÜ
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Gizlilik Politikaları
|
KVVK Aydınlatma Metni
|
Kurumsal
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor IOS uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor Android uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor App Gallery uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Gizlilik Ayarları
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.