Süper Lig'in ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ev sahibi Beşiktaş, favori gösterildi.
iddaa, Beşiktaş'a 1.80, Fenerbahçe'ye ise 3.10 oran verdi. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ev sahibi Beşiktaş, favori gösterildi.
iddaa, Beşiktaş'a 1.80, Fenerbahçe'ye ise 3.10 oran verdi. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.
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