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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin iddaa oranları belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!
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26 Şubat 2018 18:03
Süper Lig'in ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ev sahibi Beşiktaş, favori gösterildi.

iddaa, Beşiktaş'a 1.80, Fenerbahçe'ye ise 3.10 oran verdi. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.


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