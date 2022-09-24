Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları

Süper Lig'de milli aranın ardından oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iddaa oranları belli oldu.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, derbide ev sahibi olacak Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kazanmasına 2.22 oran verildi.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de kazanmasına verilen oran 2.67 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın beraberliğine 3.35 oran belirlendi.
Öte yandan karşılaşmanın 2.5 Alt bahisine 2.37 oran, 2.5 Üst bahisine ise 1.45 oran verildiği duyuruldu.
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iddaa Risk Yönetim Kurulu, derbide ev sahibi olacak Beşiktaş'ı favori olarak gösterdi. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ın kazanmasına 2.22 oran verildi.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin Dolmabahçe'de kazanmasına verilen oran 2.67 olarak açıklandı.
Karşılaşmanın beraberliğine 3.35 oran belirlendi.
Öte yandan karşılaşmanın 2.5 Alt bahisine 2.37 oran, 2.5 Üst bahisine ise 1.45 oran verildiği duyuruldu.
Süper Lig'de her maça %7 ekstra kazanç sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da! Hemen oyna!
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