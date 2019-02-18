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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları

Beşiktaş ile Fenerbahçe arsında oynanacak dev derbinin iddaa oranları açıklandı. İşte derbinin oranları...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları
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18 Şubat 2019 16:04
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları açıklandı.

25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak derbinin favorisi Beşiktaş olarak açıklandı. Siyah-beyazlılara evinde oynayacağı maçta 1,60 oran verildi.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin galibiyetine 3,60 oran belirlendiğini duyurdu. Beraberlik ihtimalinin oranı ise 3,30 olarak ilan edildi.

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