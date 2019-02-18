Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları açıklandı.
25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak derbinin favorisi Beşiktaş olarak açıklandı. Siyah-beyazlılara evinde oynayacağı maçta 1,60 oran verildi.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin galibiyetine 3,60 oran belirlendiğini duyurdu. Beraberlik ihtimalinin oranı ise 3,30 olarak ilan edildi.
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25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak derbinin favorisi Beşiktaş olarak açıklandı. Siyah-beyazlılara evinde oynayacağı maçta 1,60 oran verildi.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin galibiyetine 3,60 oran belirlendiğini duyurdu. Beraberlik ihtimalinin oranı ise 3,30 olarak ilan edildi.
BİLYONER'DE DERBİYE KUPON YAPABİLİRSİNİZ! TIKLAYIN...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın