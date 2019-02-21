Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı
Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta veriyor.
Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları
Beşiktaş 2-1 Akihsarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
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Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta veriyor.
Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları
Beşiktaş 2-1 Akihsarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın