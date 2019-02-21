Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı



Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta veriyor.



Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları



Beşiktaş 2-1 Akihsarspor

Beşiktaş 4-1 Rizespor

Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe

Antalyaspor 2-6 Beşiktaş

