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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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21 Şubat 2019 11:25
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım'ın yöneteceği açıklandı

Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta veriyor.

Bülent Yıldırım'ın bu sezonki Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları

Beşiktaş 2-1 Akihsarspor
Beşiktaş 4-1 Rizespor
Akhisarspor 3-0 Fenerbahçe
Antalyaspor 2-6 Beşiktaş
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