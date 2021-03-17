Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
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17 Mart 2021 13:18
Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş, bu sezon Halil Umut Meler ile Vodafone Park'ta oynadığı 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.

1-1 Antalyaspor
4-0 Erzurumspor
1-2 Trabzonspor

Ligin 31. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

19 Mart Cuma:

16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek 

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

20 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol

16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge

19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük  

21 Mart Pazar:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar 

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 






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