Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 21 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş, bu sezon Halil Umut Meler ile Vodafone Park'ta oynadığı 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.
1-1 Antalyaspor
4-0 Erzurumspor
1-2 Trabzonspor
Ligin 31. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Beşiktaş, bu sezon Halil Umut Meler ile Vodafone Park'ta oynadığı 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.
1-1 Antalyaspor
4-0 Erzurumspor
1-2 Trabzonspor
Ligin 31. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler