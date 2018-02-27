Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Fırat Aydınus'un derbi karnesi

Galibiyetlerde eşitlik var

6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı

Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı

Aydınus'un yönettiği derbiler

Sezon Maç Sonuç Kategori 2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig 2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig 2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa 2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig 2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig 2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig 2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig 2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig 2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final) 2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final) 2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen) 2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig 2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Lig 2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Lig





Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.Liglerde ise bu hafta Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. hafta; Spor Toto 1. Lig 25. hafta; TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları yapılacak.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı.İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle: