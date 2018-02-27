Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.
Liglerde ise bu hafta Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. hafta; Spor Toto 1. Lig 25. hafta; TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları yapılacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.
Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı.
İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.
Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.
Galibiyetlerde eşitlik var
Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.
6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı
Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.
Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.
İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.
Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı
Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.
Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.
Aydınus'un yönettiği derbiler
Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:
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Liglerde ise bu hafta Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. hafta; Spor Toto 1. Lig 25. hafta; TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları yapılacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.
Fırat Aydınus'un derbi karnesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.
Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı.
İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.
Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.
Galibiyetlerde eşitlik var
Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.
6 kırmızı, 49 sarı kart çıkardı
Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.
Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.
İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.
Fenerbahçe, bu sezon Aydınus ile kazanamadı
Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.
Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.
Aydınus'un yönettiği derbiler
Fırat Aydınus'un yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|Kategori
|2004-2005
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-1
|Lig
|2004-2005
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2005-2006
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-2
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Galatasaray
|2-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Türkiye Kupası
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2006-2007
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-2
|Süper Kupa
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|Lig
|2007-2008
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|Türkiye Kupası
|2007-2008
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|Lig
|2008-2009
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-0
|Lig
|2009-2010
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2010-2011
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|2-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-1
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-2
|Lig
|2011-2012
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-2
|Lig (Süper Final)
|2011-2012
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0
|Lig (Süper Final)
|2013-2014
|Beşiktaş-Galatasaray
|0-3
|Lig (Hükmen)
|2014-2015
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|1-0
|Lig
|2015-2016
|Fenerbahçe-Galatasaray
|1-1
|Lig
|2016-2017
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-1
|Lig
|2016-2017
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-1
|Lig
|2017-2018
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-0
|Lig