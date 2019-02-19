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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak derbinin biletleri 165 ile bin 100 lira arasında 20 Şubat Çarşamba günü satışa sunulacak

Kaynak: AA
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor
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19 Şubat 2019 11:58
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın biletleri 20 Şubat ÇARŞAMBA GÜNÜ satışa çıkacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'de satışına başlanacak biletlerin www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satın alınabileceği belirtildi.

Bir kişinin en fazla 2 adet alabileceği biletlerin 165 ile bin 100 lira arasında satışa çıkacağı kaydedildi.

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