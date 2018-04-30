'Beşiktaş Fenerbahçe derbisine artık etekle çıkar'

'ın yarıda kalan ve devam etmesi kararı verilenderbisine çıkmayacağı yönünde karar vermesinin ardından tartışmalar sürerken, yorumcu Turgay Demir A Spor'da siyah-beyazlıların maça çıkmasının mümkün olmadığını belirten bir değerlendirme yaptı.Beşiktaş gibi büyük kulüplerde karardan geri dönülemeyeceğini vurgulayan Demir, "Beşiktaş maça çıkmayacağım dedi mi, sonra bir daha sahaya formayla çıkamaz, etekle çıkar. Kararı verdin mi? Bitti. Gemiyi yaptığın zaman geri dönemezsin. Ondan sonraki uydurma haber. Beşiktaş kararı aldıysa, iş bitmiştir." dedi.Beşiktaş'ın camia olarak bu kararı aldığını söyleyen Turgay Demir, "Beşiktaş'ın başkanı tek başına bu kararı verseydi kızardım. Divan Kurulu, yüksek divanındır. İstişare ettin ve bitti. Sonra bedeli 10 milyon, 5 milyon diye bakamazsın." ifadelerini kullandı.