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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden 6 forma için 6 isim arıyoruz

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın son dönemde girdiği 6 formayı gördüğünde, senin aklına hangi oyuncunun geldiğini soruyoruz.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden 6 forma için 6 isim arıyoruz
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21 Şubat 2019 21:26
Bazı oyuncular, bazı formalarla özdeşleşmiştir. Formayı görünce, aklımıza hemen o oyuncunun adı gelir. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde de iki takımın son 5 yıldaki 6 formasına göz atıyoruz ve soruyoruz; bu formaları görünce senin aklına gelen ilk isim hangisi oluyor?

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