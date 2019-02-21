Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden 6 forma için 6 isim arıyoruz

Bazı oyuncular, bazı formalarla özdeşleşmiştir. Formayı görünce, aklımıza hemen o oyuncunun adı gelir. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesinde de iki takımın son 5 yıldaki 6 formasına göz atıyoruz ve soruyoruz; bu formaları görünce senin aklına gelen ilk isim hangisi oluyor?
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