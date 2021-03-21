Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde VAR belli oldu

Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Beşiktaş sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak