Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde VAR belli oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.
Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak
TAKIMLARIN SON DURUMU
Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.
Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.
Beşiktaş sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.
Halil Umut Meler'in yöneteceği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.
AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak
TAKIMLARIN SON DURUMU
Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda.
Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.
Beşiktaş sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.