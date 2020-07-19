Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.
HAFTALAR ÖNCESİNDEN ANLAŞILDI
Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçen Fenerbahçe, derbi maçta Vodafone Park'ın deplasman tribününde vefat eden 100'ü aşkın eski futbolcu, yönetici ve taraftarlarının kartondan posterlerine yer verme kararı almıştı
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.
HAFTALAR ÖNCESİNDEN ANLAŞILDI
Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçen Fenerbahçe, derbi maçta Vodafone Park'ın deplasman tribününde vefat eden 100'ü aşkın eski futbolcu, yönetici ve taraftarlarının kartondan posterlerine yer verme kararı almıştı
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.