Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi kapalı gişe!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin biletleri hafta ortasında satışa çıkmıştı. 175 TL ile 1500 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlere yoğun ilgi gösteren Siyah-Beyazlı futbolseverler, maça günler kala tüm biletleri tüketti.



Ligde sezonun son derbisinde Dolmabahçe'de 42 bin Siyah-Beyazlı futbolsever olacak. Beşiktaşlı taraftarlar, kalan haftalarda Avrupa kupalarına katılabilmek için ilk 5'te yer almanın hesaplarını yapan Valerien Ismael ve öğrencilerine tam destek verecek olan futbolseverler, takımlarından zafer bekliyor olacak.



BAŞTAN SONA DESTEK



Josef de Souza'nın sosyal medyadan yaptığı özel çağrı sonrasında Alanyaspor mücadelesinde tribünleri dolduran ve 4-1'lik zaferle mest olan taraftarlar, Brezilyalı futbolcunun ikinci destek talebini de geri çevirmemişti. Josef'in isteği sonrasında Kasımpaşa karşılaşmasında da tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı futbolseverler, bu kez 3-0'lık skor sebebiyle şok yaşamıştı. İç sahadaki son maçta alınan mağlubiyete rağmen takımlarına destek olmayı sürdüren Siyah-Beyazlılar, yarın akşam maç öncesinden başlayacakları tezahüratlarla takımlarını ateşlemeye çalışacaklar.





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