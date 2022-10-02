Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanacak dev derbinin gollü geçmesi bekleniyor.



İKİ TAKIM DA GOLCÜ



Ligde geride kalan 7 haftada 6 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe 20 kez havalandırdı. Maç başına 3.3 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş da 7 maçta 16 gol ile 2 golün üzerinde ortalamaya sahip. İki devin hücumda bu performanslarını sürdürmesi halinde derbinin de bol gollü geçmesi bekleniyor.



MAÇ BAŞINA GOL ORTALAMASI



Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkili gözüken ekiplerden biri durumunda. Ligde geride kalan 7 haftada 6 karşılaşmaya çıkan Jesus'un öğrencileri rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Maç başına 3.3 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş da 7 maçta 16 gol ile 2 golün üzerinde ortalamaya sahip.





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