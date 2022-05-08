Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri 'Hırçın' geçiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.



İki takım arasında oynanan son 25 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 25 derbide 82 kez kartla cezalandırıldı. Sarı-Lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 76 da sarı kart gördü.



Rekabetteki son 25 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.



KARTAL DAHA SİNİRLİ



Siyah-Beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı olmak üzere toplam 89 kartla cezalandırıldı. İki takım arasında yapılan son 3 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 23 sarı kart gösterildi.



Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.



Geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.



KAĞIT ÜZERİNDE SAKİN



Bu sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada da hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Bugünkü maçta Fenerbahçe, lig ikinciliği için avantajını korumak isterken Beşiktaş da taraftarlarına bir derbi galibiyeti hediye etmeyi planlıyor.



Kağıt üzerinde çok stresli olmayan derbinin daha sakin geçeceği konuşuluyor ancak bazen bir kıvılcım sonrasında kartlar yine havada uçmaya başlıyor. İki takımın da savunma hattında önemli eksikleri var. Onların yerine görev yapacakların performansı da merak ediliyor





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