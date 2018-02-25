Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçını şifresiz veren kanallar hangileri? BJK FB derbisi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının kanalı merak ediliyor. Süper Lig'de 23.haftada dev derbi oynanacak. Cüneyt Çakır'ın hakemliğini yapacağı maçın yayınlanacağı kanal açıklandı! Peki Beşiktaş-Fenerbahçe maçı şifresiz izlenebilecek mi? İşte saati ve detayları...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.
25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile
, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti.
Sarı-lacivertli rakibini, Vodafone Park'ta konuk edecek Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Beşiktaş, 6 Ocak 1990'da Fenerbahçe
'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetini elde etti. Fenerbahçe
ise Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla aldı. - Beşiktaş'ın en farklı skorla kazandığı maçlar
Beşiktaş'ın rekabette Fenerbahçe
'ye karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler şöyle:
- Fenerbahçe'nin en farklı kazandığı maçlar Fenerbahçe
| Tarih
| Stat
| Organizasyon
| Sonuç
|23.03.1941
|Şeref
|Özel
|7-1
|06.01.1990
| Fenerbahçe
|Türkiye Ligi
|5-1
|12.03.1944
| Şeref
|Küme
|4-0
|07.12.1966
|İnönü
|TSYD Kupası
|4-0
|16.05.1987
| Ali Sami Yen
| Türkiye Ligi
| 4-0
| 21.11.1987
| Fenerbahçe
| Türkiye Ligi
| 4-0
'nin Beşiktaş'a karşı aldığı en farklı skorlu galibiyetler ise şu şekilde:
- En gollü maçlar
| Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç
| 06.12.1958
|İnönü
|Özel
|7-0
| 17.01.1930
|Taksim
|İstanbul Ligi
|5-0
| 01.07.1960
| İnönü
| Cemal Gürsel Kupası
|6-2
| 24.03.1940
|Şeref
|İstanbul Ligi
|5-1
|28.11.1924
|Taksim
|Özel
|4-0
| 18.05.1947
|Fenerbahçe
|Milli Küme
|4-0
|31.08.1975
|İzmir Atatürk
| Zafer Kupası
|4-0
İki rakip arasında geride kalan 344 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.
İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 94 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe
19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe
, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı. - Golcüler
Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı. Fenerbahçe
'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti. - En çok forma giyenler
Beşiktaş-Fenerbahçe
derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait.
Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe
karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçe
li Müjdat Yetkiner izliyor. - En erken gol Bolic'in
Beşiktaş-Fenerbahçe
rekabetinde bilinen en erken golü Elvir Bolic attı.
İki takım arasında 10 Mart 1996'da İnönü Stadı'nda yapılan lig maçının 21. saniyesinde fileleri havalandıran Fenerbahçe
li Bolic, rekabetin kayıtlara geçen en erken golüne imza koydu. Fenerbahçe
bu maçı 2-1 kazandı.
Ayrıca, 1991'de "Şifo" lakaplı Beşiktaşlı Mehmet Özdilek, Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan lig mücadelesinin 37. saniyesinde sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırdı. - İki takımda da oynayanlar
Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takım formasını da giyen pek çok futbolcu bulunuyor.
Bunlar arasında son 20 yılda iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:
Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Murat Şahin, Mustafa Doğan, Mert Nobre, Fahri Tatan, Tümer Metin, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Mehmet Aurelio, Uğur Boral, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens. - Bir maçta en çok gol atan futbolcu Zeki Rıza Sporel
Derbi rekabeti tarihinde bir maçta en fazla golü Zeki Rıza Sporel kaydetti.
Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu yerde, 18 Haziran 1926'da yapılan rekabetteki 2. randevuyu Fenerbahçe
4-1 kazanırken, bu özel müsabakada sarı-lacivertlilerin gollerinin tamamını Zeki Rıza Sporel attı. - İlk resmi maç berabere
Rakipler arasında ilk resmi maç, 12 Kasım 1926'da oynandı.
Taksim Stadı'ndaki İstanbul Ligi maçı golsüz eşitlikle tamamlandı. - Kendi kalesine gol atanlar Fenerbahçe
-Beşiktaş maçlarında bazı oyuncular kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşadı.
Son dönemde oynanan karşılaşmalarda, Beşiktaş'tan Mehmet Ekşi, Recep Çetin, Ulvi Güveneroğlu, Ertuğrul Sağlam, Necip Uysal, Egemen Korkmaz, Dusko Tosic ve Marcelo Guedes Fenerbahçe
'den ise Nejat Barut, Piotr Soczynski, Saffet Akbaş, Dirk Kuyt ve Simon Kjaer kendi kalelerine gol attı. - İlk lig maçı
Beşiktaş ile Fenerbahçe
, profesyonel lig tarihindeki ilk karşılaşmalarını 18 Mart 1959'da yaptı.
İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçını Fenerbahçe
1-0 kazandı. - İki takımda da gol atanlar
Rekabetin 94 yıllık geçmişinde iki takımın da formasını giyen oyunculardan bazıları, derbilerde farklı formalarla gol atma başarısına ulaştı.
Şenol Birol, Ali Kemal Denizci, Tayfur Havutçu, Mert Nobre, Tümer Metin ve Mamadou Niang, hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe
formalarıyla rekabette gol sevinci yaşadı. - İlk gece maçı
İki takım arasındaki derbi mücadelesinde ilk gece maçı 12 Haziran 1960'ta, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapıldı.
Işıklar altında yapılan ilk karşılaşma özelliğini taşıyan bu lig maçını Fenerbahçe
1-0 galip tamamladı. - En çok görülen sonuç: 1-0
Rakiplerin geride kalan 344 derbi maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe
, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da Fenerbahçe
'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 94 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü.
Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı. - Hasret maçları
Beşiktaş, Fenerbahçe
karşısında üst üste 17, Fenerbahçe
ise çeşitli dönemlerde 3 kez 12 maç üst üste galip gelemeyerek, taraftarlarına derbi galibiyeti hasreti çektirdi.
Öte yandan Beşiktaş 7, Fenerbahçe
ise 6 maç üst üste kazanarak, rakiplerine belirli dönemlerde üstünlük kurdu. - Hükmen galibiyetler
Beşiktaş ile Fenerbahçe
'nin bir asra yaklaşan rekabetinde son dönemlerde iki karşılaşma hükmen sonuçlandı. Fenerbahçe
Stadı'nda 4 Mayıs 1983'te yapılan Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere sonuçlanmasına rağmen Beşiktaş, oyuncusu Mehmet Ekşi'nin çift sarı kartla oynadığının anlaşılması üzerine sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı. Beşiktaş, rövanş maçını 2-1 kazandığı halde elenmekten kurtulamadı.
İnönü Stadı'nda 16 Eylül 2000'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe
'yi 3-0 yendi. Fenerbahçe
'nin teknik direktörü Mustafa Denizli, yeni uygulamaya giren 5+1 kuralına uymayıp, 62. dakikada 6. yabancı oyuncuyu da sahaya sürünce Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyeti hükmen tescil edildi. - "Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?" tartışması
Rakiplerin 16 Kasım 1991'deki maçı, beraberinde uzun yıllar süren bir tartışmaya yol açtı. Fenerbahçe
Stadı'da 2-2 biten lig maçının 87. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Özdilek ile attığı beraberlik golünde topun gol çizgisini geçip geçmediği kamuoyunda uzun süren tartışmalara neden oldu. Fenerbahçe
'nin savunma oyuncusu Semih Yuvakuran, Beşiktaşlı Mehmet Özdilek'in kaleye gönderdiği topu çıkarırken; maçın hakemi Ahmet Çakar, yardımcısı Çetin Oytuner ile "gol" kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyetin uzun süren itirazları, sonucu değiştirmedi. Maçın oynanmasından 17 yıl sonra yayıncı kuruluşun programında pozisyon masaya yatırılmış ve "piero" adlı aygıtın ölçümlerine göre meşin yuvarlağın, 4 santimetre çizgiyi geçtiği tespit edilerek, tartışmalara son nokta konmuştu. - Pancu kaleye geçti
İki takım arasındaki ilginç notlardan biri de 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde yaşandı. Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 17 Nisan 2005'te yapılan maç, adeta gol düellosu şeklinde geçerken, Beşiktaşlı futbolcu Daniel Gabriel Pancu'nun kaleye geçmesi maça damgasını vurdu.
Beşiktaş kalecisi Oscar Cordoba, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlıların 3 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış olmaları nedeniyle kaleye Pancu geçti. Uzatma bölümüyle birlikte 18 dakika kaleyi koruyan Rumen futbolcu, sadece penaltıdan bir gol yerken, Beşiktaş karşılaşmayı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlı kulüp, 4-3 kazanılan bu maçın anısına hatıra tişörtleri yaptırdı. - Bilica kazdı, penaltı kaçtı
Rakiplerin 2009-2010 sezonundaki randevusunda da çok ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe
'nin Kadıköy'de Beşiktaş'ı 1-0 yendiği 18 Nisan 2010'daki lig maçında sarı-lacivertli takımın "Bilica" lakaplı Brezilyalı futbolcusu Fabio Alves Da Silva, siyah-beyazlı takımın 64. dakikada kazandığı penaltı atışı öncesinde penaltı noktasını kramponuyla eşeledi. Daha sonra Beşiktaşlı Bobo'nun kullandığı penaltı atışını, kaleci Volkan Demirel kurtararak rakibine beraberlik şansı tanımadı.
Bilica'nın futbol sahalarında çok ender yaşanan fair play dışı bu hareketi spor gündemini bir süre meşgul etti. - İnönü'deki son derbi Beşiktaş'ın
İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son derbiyi Beşiktaş kazandı.
3 Mart 2013 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig derbisi, tarihi stattaki son derbi maç olarak kayıtlara geçti. Gol düellosu şeklinde geçen maçı Beşiktaş 90+3. dakikada attığı golle 3-2 kazanırken, siyah-beyazlı takımdan Olcay Şahan da BJK İnönü Stadı'ndaki son derbi golünün sahibi oldu. - Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 9 kişiyle mağlup olmadı Fenerbahçe
, Vodafone Park'ta geçen sezon oynanan lig maçında eksik kalmasına rağmen rakibine mağlup olmadı.
Sarı-lacivertle ekip, 7 Mayıs 2017'de Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada 45. dakikada Vincent Aboubakar'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. Mücadelede ikinci yarıda sayısal olarak da dezavantajlı konuma düşen Fenerbahçe
, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. Sarı-lacivertli ekip, 88. dakikada Martin Skrtel ve 90+2. dakikada Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı. Fenerbahçe
, kazandığı serbest vuruşta 90+4. dakikada Beşiktaşlı oyuncu Marcelo Guedes'in kendi kalesine attığı golle 9 kişi kaldığı karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. - Kadınlar ve çocukların izlediği derbiler
İki takım arasında son yıllardaki 2 derbi tarihe geçti.
Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe
arasında 3 Mayıs 2012'de BJK İnönü Stadı'ndaki derbiyi, siyah-beyazlı kulübün cezası nedeniyle sadece kadınlar ve anneleri yanlarında olmak koşuluyla 12 yaş ve altı çocuklar statta izleyebildi. İki takım arasındaki 93 yıllık rekabette böylece bir ilk yaşandı.
2012-2013 sezonunun ilk yarısında bu kez Fenerbahçe
'nin cezası nedeniyle Kadıköy'deki derbi yine sadece kadınlar ve çocuklar önünde oynandı.
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 345. randevu
Beşiktaş ile Fenerbahçe
, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 345. kez karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe
, tarihlerinde daha önce 344 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe
'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 344 maçta Fenerbahçe
131, Beşiktaş 123 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Rekabette Fenerbahçe
'nin 472 golüne, Beşiktaş 431 golle karşılık verdi. - Lig maçları Fenerbahçe
ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 123 kez karşı karşıya geldi.
Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe
46, Beşiktaş 38 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 39 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin ligdeki 136 golüne, siyah-beyazlılar 133 golle yanıt verdi. - Fenerbahçe, son 19 maçta 3 kez kaybetti Fenerbahçe
, Beşiktaş ile yaptığı son 19 derbiden sadece 3'ünde mağlup oldu.
Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 19 maçtan 10'unu kazanırken 6 beraberlik yaşadı.
Rekabette 18'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 19 maçın sonucu şöyle:
- Başkanların derbi karnesi Fenerbahçe
| Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (FB-BJK)
| 18.04.2010
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 1 - 0
| 19.09.2010
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 1 - 1
| 20.02.2011
| BJK İnönü
| Süper Lig
| 4 - 2
| 27.10.2011
| BJK İnönü
| Süper Lig
| 2 - 2
| 05.02.2012
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 2 - 0
| 29.04.2012
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 2 - 1
| 03.05.2012
| BJK İnönü
| Süper Lig
| 0 - 1
| 07.10.2012
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 3 - 0
| 03.03.2013
| BJK İnönü
| Süper Lig
| 2 - 3
| 30.11.2013
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 3 - 3
| 20.04.2014
| Atatürk Olimpiyat
| Süper Lig
| 1 - 1
| 02.11.2014
| Atatürk Olimpiyat
| Süper Lig
| 2 - 0
| 22.03.2015
| FB Şükrü Saracoğlu
| Süper Lig
| 1 - 0
| 27.09.2015
| Atatürk Olimpiyat
| Süper Lig
| 2 - 3
| 29.02.2016
| Ülker
| Süper Lig
| 2 - 0
| 03.12.2016
| Ülker
| Süper Lig
| 0 - 0
| 05.02.2017
| Vodafone Park
| Türkiye Kupası
| 1 - 0
| 07.05.2017
| Vodafone Park
| Süper Lig
| 1 - 1
| 23.09.2017
| Ülker
| Süper Lig
| 2 - 1
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bu görevi yürüttüğü dönemde Beşiktaş derbilerinde 25 galibiyet, 16 yenilgi gördü.
Aziz Yıldırım'ın ilk kez başkanlık görevine seçildiği 15 Şubat 1998'den itibaren iki takım arasında yapılan resmi ve özel toplam 52 maçın 25'ini Fenerbahçe
, 16'sını Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi.
Sarı-lacivertli takım Aziz Yıldırım döneminde Beşiktaş'a toplam 82 gol attı, kalesinde ise 67 gole engel olamadı.
Beşiktaş ise 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen Fikret Orman döneminde Fenerbahçe
ile oynadığı 14 derbi maçtan 3'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 14 gol atıp, 22 gol yedi. - Derbiler "kızarıyor"
İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı.
Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe
'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü.
İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe
'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi. - Şubat derbileri
Beşiktaş ile Fenerbahçe
futbol takımları arasında yapılacak 2018'in ilk derbisi öncesi şubat ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş, galibiyetlerde üstü durumda bulunuyor.
İki ekip, 94 yılda oynadıkları toplam 344 maçtan 25'ini şubat ayı içinde yaptı. Yılın ikinci ayındaki karşılaşmalarda Beşiktaş 10, Fenerbahçe
9 galibiyet aldı, 6 maç da berabere bitti. Fenerbahçe
'nin 24 golüne, Beşiktaş 21 golle yanıt verdi.
İki takım şubat ayında en son geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Kupada son 16 turunda 5 Şubat 2017'de Vodafone Park'ta oynanan maçı Fenerbahçe
1-0 kazandı. - Dolmabahçe'de Fenerbahçe üstün Fenerbahçe
, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.
İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe
, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe
sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.
Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe
derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe
, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe
, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.