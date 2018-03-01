Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ATV'de mi yayınlanacak? BJK FB maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tüm detaylarını sizler için hazırladık. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçının tüm detayları...Beşiktaş,yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.Fabricio - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Tolgay, Lens, Talisca, Mustafa Pektemek, NegredoVolkan - Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Alper, SoldadoZiraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek. Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı. İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı. Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu. Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90 4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı. Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hem 4 gün önce oynanan lig hem de geçen sezon oynanan kupa maçının rövanşı niteliğini de taşıyor. İki takım 4 gün önce Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Fernandao'nun golü ile 1-0 geriye düşen ve ilk yarıyı yenik kapatan Beşiktaş, adeta tek kale oynadığı 2'nci yarıda 3 gol birden atarak ezeli rakibini Kadıköy'e puansız gönderdi. Karşılaşmanın Fenerbahçe camiası ve spor kamuoyunda yarattığı etkilere bakıldığında yarın akşamki mücadele Fenerbahçe için bir rövanş niteliğini taşıyor.Teknik direktör Aykut Kocaman'ın fiziksel olarak yorgun olduğunu düşündüğü ve PFDK'ya sevk edilen Fernandao'yu ceza almasa dahi derbinin 11'inde görev vermeyeceği gelen bilgiler arasında. Teknik adamın Brezilyalı golcünün yerine Soldado'yu sahaya süreceği öğrenildi. Sakatlığı nükseden İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'a forma vermeyi planlayan Kocaman, kalede ise bu tarz maçları birçok kez oynayan ve kazanma alışkanlığı olan Volkan Demirel'e görev vermesi bekleniyor.