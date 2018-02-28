Beşiktaş Fenerbahçe biletleri kaç para? BJK FB derbi maçı biletleri tükendi mi?

Sezon Maç Sonuç Kategori 2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1 Lig 2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig 2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Lig 2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Türkiye Kupası 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1 Lig 2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 Süper Kupa 2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig 2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Türkiye Kupası 2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Lig 2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig 2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0 Lig 2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1 Lig 2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig 2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2 Lig 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1 Lig 2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig 2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 Lig (Süper Final) 2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 Lig (Süper Final) 2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 Lig (Hükmen) 2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0 Lig 2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Lig 2016-2017 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig 2016-2017 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1 Lig 2017-2018 Beşiktaş-Galatasaray 3-0 Lig







SÜPER LİG'DE 22. HAFTA



16 ŞUBAT CUMA

Konyaspor 1-1 Beşiktaş



17 ŞUBAT CUMARTESİ

Antalyaspor 2-1 Kayserispor

Sivasspor 3-2 Osmanlıspor

Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor



18 ŞUBAT PAZAR

Bursaspor 0-0 Malatyaspor

Karabükspor 0-3 Akhisarspor

Trabzonspor 0-1 Başakşehir

Kasımpaşa 2-1 Galatasaray



19 ŞUBAT PAZARTESİ

Gençlerbirliği 3-0 Göztepe



SÜPER LİG PUAN DURUMU

1-Başakşehir (46)

2-Galatasaray (44)

3-Fenerbahçe (44)

4-Beşiktaş (41)

5-Kayserispor (35)

6-Sivasspor (34)

7-Trabzonspor (33)







SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ



23 ŞUBAT CUMA

Galatasaray 20:00 Bursaspor

Akhisarspor 20:00 Konyaspor



24 ŞUBAT CUMARTESİ



Kayserispor 16:00 Kasımpaşa

Alanyaspor 19:00 Trabzonspor



25 ŞUBAT PAZAR



Osmanlıspor 13:30 Antalyaspor

Malatyaspor 13:30 Karabükspor

Göztepe 16:00 Sivasspor

Beşiktaş 19:00 Fenerbahçe



26 ŞUBAT PAZARTESİ



Başakşehir 20:00 Gençlerbirliği



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı. Konyaspor 1-1 BeşiktaşAntalyaspor 2-1 KayserisporSivasspor 3-2 OsmanlısporFenerbahçe 3-0 AlanyasporBursaspor 0-0 MalatyasporKarabükspor 0-3 AkhisarsporTrabzonspor 0-1 BaşakşehirKasımpaşa 2-1 GalatasarayGençlerbirliği 3-0 Göztepe1-Başakşehir (46)2-Galatasaray (44)3-Fenerbahçe (44)4-Beşiktaş (41)5-Kayserispor (35)6-Sivasspor (34)7-Trabzonspor (33)Galatasaray 20:00 BursasporAkhisarspor 20:00 KonyasporKayserispor 16:00 KasımpaşaAlanyaspor 19:00 TrabzonsporOsmanlıspor 13:30 AntalyasporMalatyaspor 13:30 KarabüksporGöztepe 16:00 SivassporBeşiktaş 19:00 FenerbahçeBaşakşehir 20:00 GençlerbirliğiSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak dev derbiye taraftarların ilgisi büyük olacak. Kupa maçı için satışa çıkarılan biletler bitti mi? Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı hakkında tüm bilgilerle sizlerleyiz.Kategori 1 : 450TLKategori 2 : 400TLKategori 3 : 350TLKategori 4 : 325TLKategori 5 : 300TLKategori 6 : 275TLKategori 7 : 160TLKategori 8 : 150TLVIP : 800TL1903 A-E BLOK : 800TL1903 B - D BLOK : 850TL1903 C BLOK : 900TL0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz.Bilet satışları www.passo.com.tr , N'Kolay Satış Noktaları, Passo Akıllı Telefon Uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden yapılacak.Vodafone Park Bilet Gişesi'nden Fenerbahçe karşılaşması için bilet satışı yapılmayacak.Taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşması için bir adet bilet satın alabilecek.Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan 27 Şubat Salı günü saat 11.00 itibariyle yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacak.heyecan sürüyor. Kupanın yarı finalinde oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.1 Mart Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak maç, ATV ya da A Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü saat 20.30'dan itibaren ATV ya da A Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçları 27 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.Liglerde ise bu hafta Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 24. hafta; Spor Toto 1. Lig 25. hafta; TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 25. hafta müsabakaları yapılacak.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacak yarı final ilk maçına atanan hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 27. derbiyi yönetecek.Spor Toto Süper Lig seviyesinde 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 26 derbide düdük çaldı.İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak Süper Lig'de bu sezon 14. haftada Beşiktaş'ın, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendiği derbide görev aldı.Aydınus, bu sezon en son Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 16 Şubat'ta karşı karşıya geldiği müsabakaya çıktı.Aydınus, kariyerinde daha önce 10 kez Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çaldı.Beşiktaş ve Fenerbahçe dörder kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlı takım bu maçlarda 12 gol atarken, Fenerbahçe rakibine 10 golle karşılık verdi.Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda 6 kez kırmızı, 49 kez de sarı kartına başvurdu.Aydınus, Beşiktaşlı futbolculara 3 kırmızı, 22 sarı kart, Fenerbahçeli oyunculara ise 3 kırmızı ve 27 sarı kart çıkardı.İki takım arasındaki son derbiyi geçen sezon yöneten Aydınus, Fenerbahçe'den Josef de Souza ve Martin Skrtel'i kırmızı kartla cezalandırmıştı.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'tan Marcelo'nun 90+4. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1 sona ermişti.Aydınus, bu sezon ligde Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı.Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.Beşiktaş ise Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ı 3-0'la geçti.Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü yapılacak derbi için konuk sarı-lacivertli ekibin taraftarları toplu olarak stada götürülecek.Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü Vodafone Park'taki derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar taraftarlara duyuruldu.Açıklamaya göre Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek. Taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacak. Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak.Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.