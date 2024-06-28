Beşiktaş Felipe'den haber bekliyor

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesinin başında yer alan isimlerden olan yıldızdan sevindiren haber geldi.
AYRILMAK İSTİYOR
Beşiktaş'a yazılan stoperler arasında yer alan Luiz Felipe formasını giydiği Al-Ittihad kulübünün yönetimine ayrılık isteğini iletti.
Brezilya asıllı İtalyan milli takım stoperinin önceliği eski takımı Betis. Al-Ittihad ile Betis arasında anlaşma olmazsa Brezilyalı stoper başta Beşiktaş olmak üzere İtalyan ya da Brezilya kulüplerinin teklifini değerlendirecek.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad formasıyla 27 resmi maça çıkan Luiz Felipe bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
AYRILMAK İSTİYOR
Beşiktaş'a yazılan stoperler arasında yer alan Luiz Felipe formasını giydiği Al-Ittihad kulübünün yönetimine ayrılık isteğini iletti.
Brezilya asıllı İtalyan milli takım stoperinin önceliği eski takımı Betis. Al-Ittihad ile Betis arasında anlaşma olmazsa Brezilyalı stoper başta Beşiktaş olmak üzere İtalyan ya da Brezilya kulüplerinin teklifini değerlendirecek.
27 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad formasıyla 27 resmi maça çıkan Luiz Felipe bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU