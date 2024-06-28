Beşiktaş Felipe'den haber bekliyor

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Luiz Felipe, Al-Ittihad kulübünün yönetimine ayrılık isteğini iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Felipe'den haber bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2024 09:14
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a transfer listesinin başında yer alan isimlerden olan yıldızdan sevindiren haber geldi.

AYRILMAK İSTİYOR

Beşiktaş'a yazılan stoperler arasında yer alan Luiz Felipe formasını giydiği Al-Ittihad kulübünün yönetimine ayrılık isteğini iletti.



Brezilya asıllı İtalyan milli takım stoperinin önceliği eski takımı Betis. Al-Ittihad ile Betis arasında anlaşma olmazsa Brezilyalı stoper başta Beşiktaş olmak üzere İtalyan ya da Brezilya kulüplerinin teklifini değerlendirecek.

27 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Al-Ittihad formasıyla 27 resmi maça çıkan Luiz Felipe bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlamadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery