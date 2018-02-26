Beşiktaş FB maçı özeti, (BJK) Beşiktaş Fenerbahçe derbisi golleri, hakem kararları

'in 23. haftasındaki derbide, taraftarı önünde'yi konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbide'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada, 77. dakikada ve 90+4. dakikadakaydetti.'nin tek golünü ise 8. dakikadaattı.Bu galibiyetin ardından Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de puanını 44'e çıkarırken, haftayı 3. sırada tamamladı. Fenerbahçe de 44 puanla haftayı 4. sırada tamamladı.Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise gelecke hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1 Mart Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk 11'de oynatmayı planladığı Oğuzhan Özyakup'un rahatsızlığı nedeniyle orta sahada hücuma dönük görevi Tolgay Arslan'a verdi. Beşiktaş'ta savunmanın göbeğinde Dusko Tosic ile Domagoj Vida görev aldı. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de şans bulan Vagner Love da ilk derbi heyecanını yaşayan oyunculardan biri oldu.Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş derbisinde takımını geçen haftaya göre iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Vodafone Park'ta oynanan derbide, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte İsmail Köybaşı forma giydi. Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynattığı Mathieu Valbuena'yı derbide yedek oturttu. Fransız futbolcunun yerine sahaya Nabil Dirar ilk 11'de çıktı. Aynı zamanda Fenerbahçe'de Volkan Demirel, bu sezon oynanan 3 derbide de yedek kaldı.Karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe daha etkili başlarken, Beşiktaş ilk dakikalarda topu kontrol etmekte zorlandı.Mücadelenin 8. dakikasında Fenerbahçe, sağ kanattan hücuma çıktı. Etkili gelişen atakta Isla, pasını Dirar'a çıkardı. Dirar sağ kanatta biraz ilerledikten sonra ceza sahasına yerden bir orta açtı. Kaleci Fabri yerden gelen topu uzanarak tokatladı. Boşa çıkan top Giuliano'nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunu çizgi üzerinde Vida çıkardı. Vida'nın çıkardığı top altıpas içindeki Fernandao'nun önüne düştü. Fernandao'nun vuruşunda top ağlara gitti ve Fenerbahçe 8. dakikada bu golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Beşiktaş savunmadan çıkarken, önemli bir pas hatası geldi. Topu alan Fernandao, süratli bir şekilde rakip ceza alanına doğru ilerledi. Fernandao rakibinin de etkisiyle zor da olsa vuruşunu gerçekleştirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti.Fenerbahçe, ilk 20 dakikada Beşiktaş karşısında daha etkili olurken, siyah-beyazlı takım özellikle hücumda pozisyon yaratmakta zorlandı.Mücadelenin 25. dakikasında Quaresma sol kanattan etkili geldi. Quaresma, iki rakibini geçmek isterken yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Serbest vuruş için topun başına Quaresma geçti. Quaresma, kale önüne doğru topu havalandırdı. Ön direkte topa Babel kafasıyla dokundu ve Babel'in dokunduğu top az farkla auta çıktı.Fenerbahçe'de sakatlanan İsmail Köybaşı'nın yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası Şener sağ beke geçerken, Isla sol beke geçti.Derbideki ilk sarı kart 34. dakikada Isla'ya çıktı. Sağ kanattan gelişen atakta hakem Cüneyt Çakır Quaresma'ya yaptığı faul nedeniyle Isla'ya sarı kartını gösterdi.Beraberlik için yüklenen Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile önemli bir fırsat yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Quaresma trivela ile müthiş bir şut çekti. Ancak kaleci Kameni topu son anda kornere çelmeyi başardı.Beşiktaş bir kez daha sağ kanattan etkili geldi. Ricardo Quaresma ceza sahasının sağ köşesinde Isla'nın müdahalesinin ardından yerde kaldı. 38. dakikada yaşanan bu pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirdi.Mücadelenin 39. dakikasında Vida, sol çizgide Aatıf'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı. İlk 45 dakikayı Beşiktaş karşısında Fenerbahçe 1-0 önde kapattı.İki takım da karşılaşmanın ikinci yarısına ilk 45 dakikadaki 11'leriyle başladı.Beşiktaş, ikinci yarının henüz başında, 49. dakikada sağ kanattan bir korner kazandı. Quaresma korneri paslı kullandı ve topu sağ kanattan yaklaşan Gökhan'a gönderdi. Gökhan Gönül, ceza sahasına çok etkili bir orta açtı. Gerilerden gelen Vida, çok etkili bir kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı. Beşiktaş, 49. dakikada Vida'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.Mücadelenin 52. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir pozisyon yaşandı. Savunmanın arkasına sarkan Fernandao topa hareketlendi. Fabri ceza sahasının dışına kadar çıkarken, topu uzaklaştırmak istedi. Ancak orta sahaya yakın noktada top Şener'de kaldı. Şener yaklaşık 35 metrelik mesafeden kaleye aşırtma bir vuruş gönderdi. Fabri ve Medel kaleye doğru koştu. Medel, son anda çizgi üzerinde topu kafasıyla karşıladı ve mutlak bir golü önlemiş oldu.Beşiktaş, ikinci yarıda baskısına devam ederken, Fenerbahçe ise kendi sahasından çıkmakta zorlandı. 60. dakikada 1-1'lik beraberlikle geçildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk oyuncu değişikliğini 61. dakikada gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Aatıf çıkarken, Alper Potuk oyuna dahil oldu.Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma topla buluştu. Portekizli oyuncu ceza sahasının içine doğru topu havalandırdı. 73. dakikada Alvaro Negredo iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Kameni'de kaldı.Beşiktaş, 77. dakikada sol kanattan hücuma çıktı. Alvaro Negredo topla hareketlenirken, rakibinin müdahalesine rağmen ayakta kaldı. Negredo, top sağ kanattaki Ricardo Quaresma'ya çıkardı. Portekizli oyuncu ceza sahasında topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla trivela vuruşunu yaptı. Quaresma'nın mükemmel şutunda Kameni uzandı ancak topa engel olamadı. Top ağlarla buluştu. 77. dakikada bu golle Beşiktaş 2-1 öne geçti.Beşiktaş'ın 2-1 öne geçmesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, oyuncu değişikliğine gitti. Sarı-lacivertli ekipte 79. dakikada Isla yerine oyuna Valbuena dahil oldu.Fenerbahçe, geriye düştükten sonra beraberlik için rakip alanda daha fazla yer aldı ancak siyah-beyazlılar savunmada hata yapmadı.90+1. dakika oynanırken, orta sahada Valbuena topu Quaresma'dan kaptı. Portekizli yıldız faul bekledi ancak hakem pozisyonu devam ettirdi. Pozisyonun devamında Quaresma, Valbuena'ya arkadan bir faul yaptı. Hakem Cüneyt Çakır faulü belirlerken Quaresma'ya da bir sarı kartı çıktı.Beşiktaş 90+4. dakikada çok etkili bir kontratağa çıktı. Negredo topla ilerledikten sonra ceza sahasına soldan giren Quaresma'ya pasını çıkardı. Quaresma çok dar bir açı olmasına rağmen yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi. 90+4. dakikada bu golle Beşiktaş skoru 3-1'e getirdi.Karşılaşmanın kalan süresinde her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.8. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Dirar'ın sağdan yaptığı ortada Fabricio topu sektirdi. Guiliano'nun şutunu Vida kale çizgisi üzerinde engellese de Fernandao dönen topu filelere gönderdi: 0-114. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Love topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Kameni'de kaldı.20. dakikada Tosic'in hatalı pasını kaparak ceza sahasına yönelen Fernandao'nun uzaktan şutunda top az farkla auta gitti.25. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Babel ön direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.35. dakikada Quaresma, Isla'dan sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ve sağ ayağının dışıyla şutunu çekti, Kameni meşin yuvarlağı kornere çeldi.Derbinin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.49. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Vida kafayla topa vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-152. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Topal'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fernandao'nun şutunu kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Fabricio ayaklarıyla önledi. Dönen topu Şener Özbayraklı uzak mesafeden kaleye gönderdi, Medel çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.53. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Vagner Love kafayla meşin yuvarlağı indirdi. Altı pas gerisinde oluşan karambolde son vuruşu Hutchinson yaptı, savunmaya çarpan top Kanadalı oyuncudan auta gitti.73. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Negredo yükselip meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top kalecide kaldı.77. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Negredo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma sağ ayağının dışıyla uzak köşeden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-190+1. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Fabricio kurtardı.90+4. dakikada Quaresma bir kez daha fileleri havalandırdı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Portekizli oyuncu dar açısına rağmen sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1Derbiyi Beşiktaş 3-1 kazandı.Vodafone ParkCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFabricio, Gökhan Gönül, Vida (Dk. 63 Negredo), Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel (Dk. 85 Necip Uysal), Vagner Love (Dk. 75 Caner Erkin)Kameni, Isla (Dk. 79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk. 32 Şener Özbayraklı), Dirar, De Souza, Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 61 Alper Potuk), Giuliano, FernandaoDk. 8 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 49 Vida, Dk. 77 ve 90+4 Quaresma (Beşiktaş)Dk. 34 Isla, Dk. 38 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 39 Vida, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Quaresma (Beşiktaş)