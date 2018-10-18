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Beşiktaş favori, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un oynayacağı 3. hafta maçları öncesinde iddaa oranları belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş favori, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise...
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18 Ekim 2018 16:51
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un oynayacağı 3. hafta maçları öncesinde iddaa oranları açıklandı.

İddaa risk yönetimi, Beşiktaş - Genk maçında siyah beyazlıları, Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasında Belçika temsilcisini, Sevilla - Akhisarspor mücadelesinde ise İspanyol ekibini favori gösterdi.

İŞTE İDDAA ORANLARI

1.85 Beşiktaş
3.20 Beraberlik
2.90 Genk

2.10 Anderlecht
2.90 Beraberlik
2.60 Fenerbahçe

1.05 Sevilla
6.25 Beraberlik
12.50 Akhisarspor

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