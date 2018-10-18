UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un oynayacağı 3. hafta maçları öncesinde iddaa oranları açıklandı.
İddaa risk yönetimi, Beşiktaş - Genk maçında siyah beyazlıları, Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasında Belçika temsilcisini, Sevilla - Akhisarspor mücadelesinde ise İspanyol ekibini favori gösterdi.
İŞTE İDDAA ORANLARI
1.85 Beşiktaş
3.20 Beraberlik
2.90 Genk
2.10 Anderlecht
2.90 Beraberlik
2.60 Fenerbahçe
1.05 Sevilla
6.25 Beraberlik
12.50 Akhisarspor
İddaa risk yönetimi, Beşiktaş - Genk maçında siyah beyazlıları, Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşmasında Belçika temsilcisini, Sevilla - Akhisarspor mücadelesinde ise İspanyol ekibini favori gösterdi.
İŞTE İDDAA ORANLARI
1.85 Beşiktaş
3.20 Beraberlik
2.90 Genk
2.10 Anderlecht
2.90 Beraberlik
2.60 Fenerbahçe
1.05 Sevilla
6.25 Beraberlik
12.50 Akhisarspor
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UEFA Avrupa Ligi iddaa oranları;
⚽️1.85 3.20 2.90 Beşiktaş-Genk
⚽️2.10 2.90 2.60 Anderlecht-Fenerbahçe
⚽️1.05 6.25 12.50 Sevilla - Akhisar
— Sporx (@sporx) 18 Ekim 2018