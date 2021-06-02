Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği, Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk için Beşiktaş devreye girdi.



23 yaşındaki stoperle siyah-beyazlılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de ilgilenmişti.



4 sezon boyunca Karagümrük forması terleten Fatih için görüşme yapan siyah-beyazlılar uygun rakamların oluşması halinde oyuncunun transferini teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak.



Yalçın'ın vereceği raporda yer bulması halinde Fatih'in transferi için daha ciddi adımlar atılacak. Geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta forma giyen 1.92'lik stoper 1460 dakika sahada kalırken gol ya da asist kaydedemedi.



