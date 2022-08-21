Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, DiagneLigde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde maçta forma giyebilecek.Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal karşılaşmada görev alamayacak.Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.