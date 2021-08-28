Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Muhtemel 11

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Salih, Alex Teixeira, Ghezzal, Larin, BatshuayiViviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Erhun, Jimmy, Pesic, Ahmed MusaSezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada Gaziantep deplasmanında 0-0 berabere kaldı.Gaziantep'i yenerek sezona başlayan Fatih Karagümrük'ün ikinci haftada Çaykur Rizespor'la oynadığı maç ise golsüz sona erdi.İki takım arasında geçen sezon oynanan son maçı Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.İki takımın karşı karşıya geldiği son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü göze çarpıyor.Siyah beyazlı takım Karagümrük ile oynadığı son 10 maçın 7'sini kazanırken 1 maç iste beraberlikle bitti. Karagümrük ise bu maçlardan 2'sini galibiyetle tamamlamayı başardı.