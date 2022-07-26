Beşiktaş, Fassnacht'ı getirdi getiriyor

TRANSFER BU HAFTA BİTECEK

HIZLI VE SKORER

Transfer harekatına devam eden Beşiktaş'ın son hamlesi Christian Fassnacht oldu.Teknik direktör Valerien İsmael'in isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, İsviçreli kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağladı.Yeni sezon başlamadan kadrosunu tamamlamayı isteyen Fransız çalıştırıcı hazırladığı raporda, Fassnacht'ın sistemine en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti. Bunun üzerine yönetim, görüşmelerde vites artırdı. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması giymeye hazır olduğunu bildirirken Young Boys ile yapılan pazarlıklarda da son aşamaya gelindi.İsviçre ekibi, 2 yıl daha sözleşmesi olan Fassnacht için 3.5 milyon Euro talep ederken siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek istiyor. Görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği ve bu hafta içinde transferin tamamlanacağı öğrenildi.* Orta sahanın sağında görev yapan Christian Fassnacht, aynı zamanda orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.* Zürcih altyapısından yetişen futbolcu, 2017 yazında bedelsiz olarak Young Boys'a transfer oldu.* Young Boys'ta 5 yılda görev yaptığı 220 maçta 66 gol, 34 asistle oynadı. Geçen sezon ise 28 karşılaşmada 12 gol atarken, 4 gol pası verdi.* Yeni başlayan İsviçre Ligi'nin ilk haftasında Zürih'e karşı 11'de sahaya çıkan Fassnacht, bir gol, bir asistle 4-0'lık galibiyete büyük katkı verdi. Sion karşılaşmasında ise 77 dakika oynadı.* Güçlü fiziği ve hızıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.