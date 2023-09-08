Beşiktaş Faslı yıldızı istiyor

Hem lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Hücum hattına bir takviye yapmayı düşünen Kara Kartal'ın kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi.
KİRALIK GELECEK
Siyah-Beyazlılar'ın, Fas ve Fransa vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Harit, 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.
52 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Marsilya'da 16 maçta 1 gol, 2 de asist üreten futbolcu, bu sezon 5 maçta 1 asist kaydetti.
Harit daha önce Schalke ve Nantes'te de oynadı. Fas Milli Takımı'nda 16 maça çıkan Harit'in kariyerinde toplamda 208 maçta 20 gol, 32 asisti bulunuyor.
Hücum hattına bir takviye yapmayı düşünen Kara Kartal'ın kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi.
KİRALIK GELECEK
Siyah-Beyazlılar'ın, Fas ve Fransa vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Harit, 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.
52 GOLE KATKI SAĞLADI
Geçen sezon Marsilya'da 16 maçta 1 gol, 2 de asist üreten futbolcu, bu sezon 5 maçta 1 asist kaydetti.
Harit daha önce Schalke ve Nantes'te de oynadı. Fas Milli Takımı'nda 16 maça çıkan Harit'in kariyerinde toplamda 208 maçta 20 gol, 32 asisti bulunuyor.