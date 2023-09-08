Beşiktaş Faslı yıldızı istiyor

Beşiktaş transfer haberleri: 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Marsilya forması giyen Amine Harit'e çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş Faslı yıldızı istiyor
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08 Eylül 2023 09:09
Hem lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Hücum hattına bir takviye yapmayı düşünen Kara Kartal'ın kariyerine Fransız ekibi Marsilya'da devam eden Amine Harit'i listesine aldığı iddia edildi.

KİRALIK GELECEK

Siyah-Beyazlılar'ın, Fas ve Fransa vatandaşlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

Kulübü ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Harit, 10 numara, sol kanat ve sağ kanatta görev alabiliyor.

52 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon Marsilya'da 16 maçta 1 gol, 2 de asist üreten futbolcu, bu sezon 5 maçta 1 asist kaydetti.

Harit daha önce Schalke ve Nantes'te de oynadı. Fas Milli Takımı'nda 16 maça çıkan Harit'in kariyerinde toplamda 208 maçta 20 gol, 32 asisti bulunuyor. 



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