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Beşiktaş, Fabri'yi geri getiriyor

Sezonun ilk yarısında Loris Karius'tan istediği verimi alamayan Beşiktaş'ın, Fabri için Fulham ile temasa geçtiği kaydedildi.

Kaynak: Milliyet
Beşiktaş, Fabri'yi geri getiriyor
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04 Ocak 2019 22:43
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi geri getirmek için hamlesini yaptı.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; siyah-beyazlıların Fabri ile anlaşma sağladığı öğrenilirken, kulübü Fulham ile ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi.

Fabri de dönmek istiyor

Öte yandan Fabri de Beşiktaş'a geri dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.

Beşiktaş Kulübü'nün Fabri'yi 1,5 senelik kiralamak istediği, İngiliz ekibinin ise 6 aylık kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Anlaşmadaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Fabri'nin Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

Karius eleştiriliyordu

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius sezon başından bu yana gösterdiği performansla zaman zaman eleştiriliyordu.

Siyah-beyazlı yönetim, kaleyi garantiye almak için Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor.

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