Beşiktaş, Fabri'yi geri getiriyor

Fabri de dönmek istiyor

Karius eleştiriliyordu

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren, eski kalecisi Fabri'yi geri getirmek için hamlesini yaptı.Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; siyah-beyazlılarınile anlaşma sağladığı öğrenilirken, kulübü Fulham ile ufak pürüzlerin kaldığı kaydedildi.Öte yandan Fabri de Beşiktaş'a geri dönmek istediğini siyah-beyazlı yönetime iletti.Beşiktaş Kulübü'nün Fabri'yi 1,5 senelik kiralamak istediği, İngiliz ekibinin ise 6 aylık kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.Anlaşmadaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından Fabri'nin Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius sezon başından bu yana gösterdiği performansla zaman zaman eleştiriliyordu.Siyah-beyazlı yönetim, kaleyi garantiye almak için Fabri'yi yeniden takıma kazandırmak istiyor.