Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Welinton ile görüştü

Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber; Haber Global
Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Welinton ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2020 15:04
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve siyah-beyazlıların futbol direktörü Ali Naibi, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ve sözleşmesi devam eden Welinton ile görüşme gerçekleştirdi.

N'SAKALA İLE ANLAŞMA TAMAM

Haber Global'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, İstanbul'da bir mekanda Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki Kongolo sol bek ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.

WELINTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI

Beşiktaşlı yöneticilerin, 31 yaşındaki Brezilysalı stoper Welinton transferinde de önemli adımlar attığı ve son prüzülerin görüşüldüğü belirtildi. Welinton'un da Alanyaspor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdiği vurgulandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fabrice N'Sakala ve Welinton transferlerini açıklaması bekleniyor.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için