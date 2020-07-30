Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Welinton ile görüştü

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve siyah-beyazlıların futbol direktörü Ali Naibi, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ve sözleşmesi devam eden Welinton ile görüşme gerçekleştirdi.
N'SAKALA İLE ANLAŞMA TAMAM
Haber Global'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, İstanbul'da bir mekanda Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki Kongolo sol bek ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.
WELINTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI
Beşiktaşlı yöneticilerin, 31 yaşındaki Brezilysalı stoper Welinton transferinde de önemli adımlar attığı ve son prüzülerin görüşüldüğü belirtildi. Welinton'un da Alanyaspor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdiği vurgulandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fabrice N'Sakala ve Welinton transferlerini açıklaması bekleniyor.
N'SAKALA İLE ANLAŞMA TAMAM
Haber Global'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, İstanbul'da bir mekanda Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki Kongolo sol bek ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.
WELINTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI
Beşiktaşlı yöneticilerin, 31 yaşındaki Brezilysalı stoper Welinton transferinde de önemli adımlar attığı ve son prüzülerin görüşüldüğü belirtildi. Welinton'un da Alanyaspor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdiği vurgulandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fabrice N'Sakala ve Welinton transferlerini açıklaması bekleniyor.