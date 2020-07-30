Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ve Welinton ile görüştü

N'SAKALA İLE ANLAŞMA TAMAM

WELINTON'DA UFAK PÜRÜZLER KALDI

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve siyah-beyazlıların futbol direktörü Ali Naibi, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erenve sözleşmesi devam edenile görüşme gerçekleştirdi.Haber Global'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, İstanbul'da bir mekanda Fabrice N'Sakala ve Welinton ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yöneticiler, 30 yaşındaki Kongolo sol bek ve menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.Beşiktaşlı yöneticilerin, 31 yaşındaki Brezilysalı stoper Welinton transferinde de önemli adımlar attığı ve son prüzülerin görüşüldüğü belirtildi. Welinton'un da Alanyaspor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdiği vurgulandı.Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fabrice N'Sakala ve Welinton transferlerini açıklaması bekleniyor.