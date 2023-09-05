Beşiktaş, ezeli rakiplerini solladı!

Beşiktaş, ligde çıktığı 3 maçta topla oynama, başarılı pas, isabetli şut, pas sayısı, top çalma ve adam geçme gibi birçok alanda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı solladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, ezeli rakiplerini solladı!
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05 Eylül 2023 10:49
Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kaldı. Ligin büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 maç oynarken milli araya kazanarak girdiler.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 23 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, birçok istatistikte rakiplerinin önüne geçerek fark yarattı.

İSTATİSTİKLER CAMİANIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Milli araya Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek giren Kartal'da yeni transferlerin de bu süreçte fiziksel olarak daha iyi noktaya gelmesiyle birlikte oyununun daha da gelişmesi beklenirken, oynanan ilk 3 maçtaki istatistiklerde teknik heyeti memnun etti. Topla oynama yüzdesi, maç başına isabetli şut, pas sayısı, adam geçme gibi birçok alanda ezeli rakiplerini sollayan Beşiktaş'ın istatistikleri camianın yüzünü güldürdü.



3 Büyükler'in istatistikleri:

Topla oynama yüzdesi:
Beşiktaş: %63.9, Fenerbahçe: %59.8, Galatasaray: %58.9

Başarılı pas yüzdesi:
Beşiktaş: %87.3, Fenerbahçe: %84.9, Galatasaray: %80.5

Maç başına isabetli şut:
Beşiktaş: 6.3, Fenerbahçe: 4.3, Galatasaray: 4.3

Maç başına pas sayısı:
Beşiktaş: 544.3, Fenerbahçe: 483.7, Galatasaray: 445.7

Maç başına adam geçme:
Beşiktaş: 12.3, Fenerbahçe: 10.3, Galatasaray: 7

Maç başına kaleye gelen şut:
Beşiktaş: 7.7, Fenerbahçe: 7.7, Galatasaray: 11

Maç başına top çalma:
Beşiktaş: 16.7, Fenerbahçe: 16, Galatasaray: 15

Maç başına başarılı uzun top:
Beşiktaş: 36.7, Galatasaray: 28.7, Fenerbahçe: 22.3

Maç başına başarılı kısa pas:
Beşiktaş: 438.7, Fenerbahçe: 388.7, Galatasaray: 330

Maç başına rakiplerin yaptığı faul:
Beşiktaş: 12.7, Fenerbahçe: 12, Galatasaray: 9.3  

 
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