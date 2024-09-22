Beşiktaş - Eyüpspor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta bu mücadelede uzun süreli sakatlığı bulunan kaptan Necip Uysal forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Al-Musrati ise kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kayserispor maçında oynayamayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 10 puanla 3. sırada girdi.
Siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı haftada hanesine 3 puan yazdırarak avantaj elde etmeye çalışacak.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.
Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta bu mücadelede uzun süreli sakatlığı bulunan kaptan Necip Uysal forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku ile Al-Musrati ise kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Kayserispor maçında oynayamayacak.