Beşiktaş evinde yenilmiyor

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı.



Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Başakşehir'den aldı.



Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.





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