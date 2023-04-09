Beşiktaş evinde yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon zirvenin bir adım uzağında kalan Beşiktaş, evinde yenilmiyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş evinde yenilmiyor
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09 Nisan 2023 14:28
2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Başakşehir'den aldı.

Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

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