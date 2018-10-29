ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE DEV REVİZYON

MUSTAFA PEKTEMEK'İN 227 GÜNLÜK 11 HARETİ SONA ERDİ

ADRIANO 7 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

VAGNER LOVE VE ATIBA HUTCHINSON İLK 11'DE

PEPE, BABEL VE LJAJIC SAKAT

TRİBÜNLERDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

TARAFTARLARDAN HEM DESTEK HEM TEPKİ

BEŞİKTAŞ ETKİLİ BAŞLADI, PEKTEMEK'İN TOPUĞU GOL OLDU

RİZESPOR, 10. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

RICARDO QUARESMA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

MUSTAFA PEKTEMEK YİNE SAHNEDE: 2-0!

RİZESPOR, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

QUARESMA PENALTIYI KAÇIRDI, RİZESPOR 9 KİŞİ KALDI

BEŞİKTAŞ, 72 VE 79'DA OYUNU ÇÖZDÜ, MAÇI BİTİRDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.Beşiktaş, 3. dakikada Ricardo Quaresma'nın asisti ve Mustafa Pektemek'in topuk golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 10. dakikasında Rizespor'dan Orhan Ovacıklı, Gökhan Tore'ye yaptığı faul sonrası VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü.Mustafa Pektemek, 40. dakikada bir kez daha Quaresma'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi.Rizespor, 49. dakikada Enzo Roco'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Ardından Beşiktaş 60. dakikada penaltı kazandı. Quaresma, bu pozisyonda penaltıyı kaçırdı.Penaltı pozisyonuna itiraz ederek ilk sarı kartını gören Rizesporlu Saadane, penaltıdan sonra hakem Bülent Yıldırım'a göğü gösterdi ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü. Rizespor, böylece 9 kişi kaldı.Beşiktaş, rakibinin 9 kişi kalması sonrası rahatladı. 72. dakikada Fink'in kendi kalesine golü ve 79'da Quaresma'nın 3. asistiyle Vagner Love skoru belirledi.Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, 3 Kasım Cumrtesi akşamı Başakşehir'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Göztepe'ye konuk olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesine göre kadroda 6 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı ekipte, Genk maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Jeremain Lens, cezası nedeniyle forma giymezken, Tolgay Arslan, Caner Erkin, Gary Medel, Necip Uysal ve Cyle Larin yedek soyunduTeknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Enzo Roco, Adriano Correia ve Vagner Love'a başlangıç kadrosunda şans verdi.Cezalı Lens'in yerine Çaykur Rizespor önünde sahaya çıkan Gökhan Töre, bu sezon ilk kez ligde 11'e girdi. Töre, bu sezon ligde sadece Antalyaspor karşısında 1 dakika süre alabilmişti.Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, uzun süreli hasretini sonlandırdı. Siyah-beyazlı ekibin Genk ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Tolgay Arslan, Çaykur Rizespor maçına yedek başlarken, bu oyuncunun yerine ilk 11'de Mustafa Pektemek forma giydi. Siyah-beyazlı formayla son olarak, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan ikinci karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, 227 gün sonra aynı şansı yakaladı.Süper Lig'de ise son olarak 2014-2015 sezonun son haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11'de çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligdeki uzun süreli özlemini de bitirdi.Siyah-beyazlı takımın 29 Mayıs 2015'te Gençlerbirliği ile oynadığı ve 2-1 kazandığı karşılaşmada ilk 11'de görev alan Mustafa, Süper Lig'de bin 247 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında savunmada da revizyona gitti. Son haftalardaki performansıyla eleştiri alan Caner Erkin yedek soyunurken, yerine sol bekte Adriano Correia görev aldı. Sakatlığı nedeniyle 7 resmi karşılaşmada takımını yalnız bırakan Adriano, Çaykur Rizespor karşısında formasına kavuştu.Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle ligde Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Avrupa'da ise Sarpsborg, Malmö ve Genk karşılaşmalarını kaçırmıştı.Beşiktaş'ta Genk karşısında stoperde görev alan Necip Uysal da yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Enzo Roco oynadı.Genk ile oynanan maça yedek başlayan ve ikinci yarıda görev alarak iki gol atan Vagner Love, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı.UEFA Avrupa Ligi'ndeki Genk mücadelesinde ilk 11'de görev alan Cyle Larin, yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yedek kaldığı Çaykur Rizespor mücadelesinde forvette Vagner Love şans buldu.Bu arada UEFA listesinde yer almadığı için Genk maçının kadrosunda bulunmayan Atiba Huthcinson da lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Hutchinson, yedek Gary Medel'in yerine savunmanın önünde oynadı.Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel ve Adem Ljajic kadroda yer alamadı.Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz yedek olarak maça başladı.Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'ta maç öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Her koltukta birer Türk bayrağı yer alırken, Vodafone Park tribünleri adeta kırmızı-beyaza büründü.Beşiktaş da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Çaykur Rizespor karşısında kırmızı formayla sahada yer aldı. Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesi sahaya, "Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.Beşiktaş'ın Genk ile oynadığı karşılaşmada oyunculara tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Çaykur Rizespor mücadelesi öncsi ısınmak için sahaya çıkan takımlarına alkışlarla destek verdi. Siyah-beyazlılar, daha sonra takımı tribünlere çağırarak desteklerini sürdürdü. Kale arkasındaki tribünde yer alan taraftarlar, kaleci Loris Karius'un yanı sıra Gökhan Töre, Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'yı tribüne çağırdı. Siyah-beyazlıların bir bölümünün tribüne çağırdığı Quaresma, bazı taraftarlardan ise tepki aldı.Beşiktaş, maça etkili ve istekli başladı. Tempolu başlayan siyah beyazlılar, 3. dakikada gelen golle moral buldu.Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, rakibini ekarte ederek son çizgiye inmeden yerden topu içeri gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Mustafa Pektemek'in ön direkte kaleye sırtı dönükken topun gelişine sağ ayağıyla yaptığı şık vuruş ile köşeden ağları buldu.Beşiktaş, golden sonra da temposunu düşürmedi. Ön alanda yaptığı presle Rziespor'a pas ve yarı sahasında çıkma fırsatı vermeyen Beşiktaş, bu istekli oyunuyla taraftarından alkış topladı. Gökhan Töre'nin etkili oyunu ve hücumdaki performansı da alkış aldı.Orhan Ovacıklı'nın taç çizgisi yakınında Gökhan Töre'ye yerden kayarak yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında, hakem Bülent Yıldırım VAR sistemi yardımıyla pozisyonu inceleyerek Orhan Ovacıklı'ya doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Rizespor, 10. dakikada 10 kişi kaldı.Beşiktaş, Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra iyice topa hakim olmaya ve oyunu rakip yarı alanda oynamaya bşaladı. Rizespor ise ilk hücumunu 21. dakikada yaptı ve Vedat Muriç'in kafa vuruşu yandan auta gitti.31. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Ricardo Quaresma, Koray Altınay'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Bülent Yıldırım tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ricardo Quaresma bu kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.Beşiktaş ise Quaresma ve Gökhan Töre üstünden kanatları etkili kullanmayı sürdürdü. Rizespor üstünde sürekli baskı kuran Beşiktaş, ikinci gol arayışlarını sürdürdü. Ancak, oyunun en etkili isimlerinden Gökhan Töre 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Gökhan'ın yerine Caner Erkin oyuan girdi.Oyunun tek hakimi olan Beşiktaş, 40. dakikada farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Ceza alanında Vagner Love ile girdiği ikili mücadele sırasında topu uzaklaştırmak isteyen Mehmet Uslu'nun pası sağ kanatta Ricardo Quaresma'ya geldi. Ricardo Quaresma'nın bekletmeden sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mustafa Pektemek'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluştu.İlk yarının sonunda Beşiktaş, 3. gole de yaklaştı. Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Caner Erkin'in kale ağzında yaptığı kafa vuruşunda Gökhan Akkan güçlükle topu uzaklaştırmayı başardı.Bu pozsiyonun ardından Beşiktaş, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.Rizespor, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Mehmet Uslu oyundan alınırken, Matic Fink oyuna dahil oldu.İkinci yarıya daha istekli ve farkı azaltmak için başlayan Beşiktaş'ın üstüne giden Rizespor, 50. dakikada golü buldu. Fernando Boldrin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında kale önünde Vedat Muriqi ile ikili mücadeleye giren Enzo Roco'ya çarpan top ağlarla buluştu. Bülent Yıldırım, VAR'dan da onay gelmesi üzerine santrayı gösterdi.Rizespor, 2-1'den sonra etkili ataklar yaptı ve skoru eşitlemeye yaklaştı. Oyun disiplininden bu maçta ilk kez kopmalar yaşayan Beşiktaş, 59. dakikada kazandığı penaltıyla rahatladı.Marwane Saadane'nin Vagner Love'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında önce pozisyonu devam ettiren hakem Bülent Yıldırım, daha sonra VAR sistemi yardımıyla pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.Adriano, penaltı sonrası devam eden oyunda sarı kart gördü. VAR'dan sonra penaltı kararı verilmesine karşın Adriano'nun sarı kartı kural gereği iptal edilmedi. Penaltı kararı için yoğun itirazlarda bulunan Rizesporlu Saadane, sarı kart gördü.Ricardo Quaresma penaltıyı kaçırdı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma'nın yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan sağına giden topu kurtarmayı başardı.Bu pozisyondan sonra hakeme göğü göstererek tepki gösteren Marwane Saadane, ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup 65. dakikada oyundan çıktı ve yerine Gary Medel girdi.Beşiktaş, oyunun kontrolünü tamamen almışken 72. dakikada rahatlatıcı golü de attı. Ricardo Quaresma'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Caner Erkin'in sert şutunda pozisyonu önlemeye çalışan Matic Fink'e çarpan top ağlarla buluştu.9 kişi kalan rakibi karşısıdna baskısını daha da artıran ve oyunu Rizespor ceza alanı etrafında oynayan Beşiktaş, 4. golü de buldu.79'da Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vagner Love'un altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın yanından ağlarla buluştu. Quaresma da maçtaki 3. asistini yaptı.Beşiktaş'ta maçın son 10 dakikasında Güven Yalçın, Adriano'nun yerine dahil oldu. Beşiktaş'ın kontrolünde devam eden oyun, 4-1'lik skorla bitti.10. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı faulü VAR'da inceledi ve ardından bu oyuncuya kırmızı kartını gösterdi.23. dakikada Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası içinde baskı yapan Vagner Love'a çarparak az farkla auta gitti.27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.44. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci topu ayağıyla kurtardı.45+2. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan çizgiye inerek ortaladığı topa Caner Erkin altı pas içinde vurdu, kaleci gole izin vermedi.49. dakikada Boldrin'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.54. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vagner Love, rakibinden sıyrılarak sol çaprazdan sert vuruş yaparken, kaleci gole izin vermedi.60. dakikada Beşiktaş penaltı vuruşundan faydalanamadı. 57. dakikada Saadane, Vagner Love'ı ceza sahasında düşürdü. Oyunun devam etmesinin ardından VAR'a başvuran hakem Bülent Yıldırım, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Gökhan Akkan, Quaresma'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi.67. dakikada Quaresma'nın penaltı noktasına gönderdiği topa Mustafa Pektemek gelişine vurdu. Kaleciden seken topu tamamlayan Caner Erkin'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.Vodafone Park: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa SavranlarKarius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano (Dk. 81 Güven Yalçın), Quaresma, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Medel), Gökhan Töre (Dk. 33 Caner Erkin), Mustafa Pektemek, Vagner LoveGökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu (Dk. 46 Fink), Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Koray Altınay, Boldrin (Dk. 80 Mustafa Saymak), Süleyman Koç (Dk. 69 Petrucci), MuricDk. 3 ve 40 Mustafa Pektemek, Dk. 72 Caner Erkin, Dk. 79 Vagner Love (Beşiktaş), Dk. 50 Roco (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)Dk. 10 Orhan Ovacıklı, Dk. 61 Saadane (Çaykur Rizespor)Dk. 31 Quarema, Dk. 48 Vida, Dk. 58 Adriano (Beşiktaş)