Beşiktaş evinde rakipsiz: Hedef Fenerbahçe

Vodafone Park'ta bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, bu sezon iç sahada topladığı 34 puanla ligin en başarılı takımı konumunda. Kara Kartal, derbiyi de kayıpsız geçip başarılı görüntüsünü sürdürmek istiyor.

Abone Ol
Beşiktaş evinde rakipsiz: Hedef Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2021 12:48
Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 63 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, iç sahadaki performansıyla sezonun en başarılı takımı konumunda. Sezon başında iç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Kartal, iç sahada yaptığı 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda hanesine 34 puan yazdıran Siyah-Beyazlılar, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Eski yıldız futbolcusu Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde oynadığı futbolla takdir toplayan Beşiktaş, aldığı başarılı sonuçlara derbide bir yenisini daha ekleyerek şampiyonluk yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.