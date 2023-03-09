Beşiktaş, evinde OGM Ormanspor'u devirdi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta müsabakasında Beşiktaş, evinde OGM Ormanspor'u 88-82 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, evinde OGM Ormanspor'u devirdi
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09 Mart 2023 19:04
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş, evinde OGM Ormanspor'u 88-82 yendi.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Eyyüp Ayhan, Metin Erol

Beşiktaş: Evans 28, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu, İrem Naz Topuz 2, Kübra İmren Sevindik 3, Elif Bayram 19, Draşkiçeviç, İnci Güçlü, Billings 22, Melek Uzunoğlu 7

OGM Ormanspor: Thomas 18, Kübra Erat 9, Damla Gezgin 17, Fatmanur Karakaş 11, Banu Şimşek 14, Gray 11, Nazlı Bircan Gökdemir 2

1. Periyot: 23-18

Devre: 48-38

3. Periyot: 68-57

5 Faulle Çıkan: 29.03 Gray (OGM Ormanspor)

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