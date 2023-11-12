Beşiktaş evinde kaybetmiyor

Süper Lig karşılaşmalarında Dolmabahçe'de bu sezon yenilgi yaşamayan Beşiktaş, Başakşehir'i de puansız gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş evinde kaybetmiyor
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12 Kasım 2023 19:57
Dolmabahçe'de bu sezon kaybetmeyen Beşiktaş, Başakşehir'i de eli boş göndermeyi başardı.

İç sahadaki ilk maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 5 maçı da kazanarak Tüpraş Stadı'nda toplam 16 puan topladı.

Pendikspor maçı sonrasında Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yi yenen Beşiktaş, Başakşehir'i de mağlup ederken, iç sahada üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı.

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