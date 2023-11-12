Beşiktaş evinde kaybetmiyor

Dolmabahçe'de bu sezon kaybetmeyen Beşiktaş, Başakşehir'i de eli boş göndermeyi başardı.
İç sahadaki ilk maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 5 maçı da kazanarak Tüpraş Stadı'nda toplam 16 puan topladı.
Pendikspor maçı sonrasında Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yi yenen Beşiktaş, Başakşehir'i de mağlup ederken, iç sahada üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı.
İç sahadaki ilk maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 5 maçı da kazanarak Tüpraş Stadı'nda toplam 16 puan topladı.
Pendikspor maçı sonrasında Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yi yenen Beşiktaş, Başakşehir'i de mağlup ederken, iç sahada üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı.
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