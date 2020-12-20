Beşiktaş, evinde hata yapmadı

Beşiktaş, ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Akatlar'da Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı.
Tempolu bir oyuna sahne olan ilk çeyrek, Beşiktaş'ın 21-17 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte oyunun kontrolüne tamamen hakim olan Beşiktaş, bu bölümde 22 sayı üreterek ilk yarıyı 43-28 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibinin 21 sayısına 22 sayıyla karşılık veren siyah-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstünlükle gitti. Son periyotta skor üstünlüğünü korumasını bilen Beşiktaş, salondan 84-77 galip ayrıldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Tempolu bir oyuna sahne olan ilk çeyrek, Beşiktaş'ın 21-17 üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte oyunun kontrolüne tamamen hakim olan Beşiktaş, bu bölümde 22 sayı üreterek ilk yarıyı 43-28 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibinin 21 sayısına 22 sayıyla karşılık veren siyah-beyazlılar, final periyoduna 65-49 üstünlükle gitti. Son periyotta skor üstünlüğünü korumasını bilen Beşiktaş, salondan 84-77 galip ayrıldı.
DETAYLAR BİRAZDAN...