ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Mersine ekibi 97-89 kazandı.
1. SET: Beşiktaş 21-29 ÇBK Mersin
2. SET: Beşiktaş 22-30 ÇBK Mersin
3. SET: Beşiktaş 27-15 ÇBK Mersin
4. SET: Beşiktaş 19-23 ÇBK Mersin
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Mersine ekibi 97-89 kazandı.
1. SET: Beşiktaş 21-29 ÇBK Mersin
2. SET: Beşiktaş 22-30 ÇBK Mersin
3. SET: Beşiktaş 27-15 ÇBK Mersin
4. SET: Beşiktaş 19-23 ÇBK Mersin