29 Ekim

Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne 97-89 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e mağlup
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29 Ekim 2023 18:02
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk etti.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Mersine ekibi 97-89 kazandı.

1. SET: Beşiktaş 21-29 ÇBK Mersin
2. SET: Beşiktaş 22-30 ÇBK Mersin
3. SET: Beşiktaş 27-15 ÇBK Mersin
4. SET: Beşiktaş 19-23 ÇBK Mersin

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