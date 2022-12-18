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Beşiktaş evinde BOTAŞ'ı yıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı 79-68 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş evinde BOTAŞ'ı yıktı
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18 Aralık 2022 16:11
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş, BOTAŞ'ı 79-68 yendi.

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 15-13 önde geçen siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 34-27 önde gitti.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmayı 79-68 kazandı.

Beşiktaş, ligde üçüncü galibiyetine imza atarken, BOTAŞ 5. kez mağlup oldu.

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