Beşiktaş evinde 4. kez kayıp yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evinde dördüncü kez puan kaybı yaşadı.
Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.
Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.
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Bu sezon Vodafone Park'ta ev sahibi olduğu maçlarda Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la berabere kalarak toplam 8 puan kaybetmişti.
Siyah-beyazlı ekip, Büyükşehir Belediyespor'la da berabere kalarak kendi sahasındaki ikinci beraberliğini aldı ve Dolmabahçe'deki toplam puan kaybını 10'a çıkarttı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın