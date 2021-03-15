Beşiktaş evde, F.Bahçe deplasmanda rakipsiz

İç sahanın en başarılı takımı Kartal pazar günü Kadıköy'den uzakta gümbür gümbür giden Kanarya'yı konuk edecek.



iÇLER-DIŞLAR SAVAŞI



34- Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda bu sezon 34 puan toplayan Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.



35- İç sahanın aksine deplasmanda daha başarılı olan F.Bahçe topladığı 35 puanla rakipsiz...



7 MAÇTIR YENiLMiYORLAR



7- Bu sezon ilk kez üst üste 6 maçını da kazanan Beşiktaş yenilmezliğini de 7 maça çıkardı.



7- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.



iSTANBUL'UN EFENDiSi



18- Beşiktaş bu sezon İstanbul takımlarına karşı ligde 6'da 6 yaptı.



FENERBAHÇE 8 PUAN YiTiRDi



8- F.Bahçe 7 maçta İstanbul ekiplerinden 13 puan aldı. 8 puan G.Saray ve Beşiktaş'a takıldı.



KARTAL'IN KRALLARI



12- Ghezzal ligin asist kralı. Aboubakar (15) ile Larin (14) krallıkta Boupendza'yı (18) takipte.



