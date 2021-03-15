Beşiktaş evde, F.Bahçe deplasmanda rakipsiz

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu maç öncesi dikkat çeken bilgiler...

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş evde, F.Bahçe deplasmanda rakipsiz
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15 Mart 2021 13:04
İç sahanın en başarılı takımı Kartal pazar günü Kadıköy'den uzakta gümbür gümbür giden Kanarya'yı konuk edecek.

iÇLER-DIŞLAR SAVAŞI

34- Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda bu sezon 34 puan toplayan Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

35- İç sahanın aksine deplasmanda daha başarılı olan F.Bahçe topladığı 35 puanla rakipsiz...

7 MAÇTIR YENiLMiYORLAR

7- Bu sezon ilk kez üst üste 6 maçını da kazanan Beşiktaş yenilmezliğini de 7 maça çıkardı.

7- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.

iSTANBUL'UN EFENDiSi

18- Beşiktaş bu sezon İstanbul takımlarına karşı ligde 6'da 6 yaptı.

FENERBAHÇE 8 PUAN YiTiRDi

8- F.Bahçe 7 maçta İstanbul ekiplerinden 13 puan aldı. 8 puan G.Saray ve Beşiktaş'a takıldı.

KARTAL'IN KRALLARI

12- Ghezzal ligin asist kralı. Aboubakar (15) ile Larin (14) krallıkta Boupendza'yı (18) takipte.



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