Beşiktaş evde, F.Bahçe deplasmanda rakipsiz

İç sahanın en başarılı takımı Kartal pazar günü Kadıköy'den uzakta gümbür gümbür giden Kanarya'yı konuk edecek.
iÇLER-DIŞLAR SAVAŞI
34- Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda bu sezon 34 puan toplayan Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
35- İç sahanın aksine deplasmanda daha başarılı olan F.Bahçe topladığı 35 puanla rakipsiz...
7 MAÇTIR YENiLMiYORLAR
7- Bu sezon ilk kez üst üste 6 maçını da kazanan Beşiktaş yenilmezliğini de 7 maça çıkardı.
7- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.
iSTANBUL'UN EFENDiSi
18- Beşiktaş bu sezon İstanbul takımlarına karşı ligde 6'da 6 yaptı.
FENERBAHÇE 8 PUAN YiTiRDi
8- F.Bahçe 7 maçta İstanbul ekiplerinden 13 puan aldı. 8 puan G.Saray ve Beşiktaş'a takıldı.
KARTAL'IN KRALLARI
12- Ghezzal ligin asist kralı. Aboubakar (15) ile Larin (14) krallıkta Boupendza'yı (18) takipte.
iÇLER-DIŞLAR SAVAŞI
34- Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda bu sezon 34 puan toplayan Beşiktaş bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
35- İç sahanın aksine deplasmanda daha başarılı olan F.Bahçe topladığı 35 puanla rakipsiz...
7 MAÇTIR YENiLMiYORLAR
7- Bu sezon ilk kez üst üste 6 maçını da kazanan Beşiktaş yenilmezliğini de 7 maça çıkardı.
7- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 7 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik aldı.
iSTANBUL'UN EFENDiSi
18- Beşiktaş bu sezon İstanbul takımlarına karşı ligde 6'da 6 yaptı.
FENERBAHÇE 8 PUAN YiTiRDi
8- F.Bahçe 7 maçta İstanbul ekiplerinden 13 puan aldı. 8 puan G.Saray ve Beşiktaş'a takıldı.
KARTAL'IN KRALLARI
12- Ghezzal ligin asist kralı. Aboubakar (15) ile Larin (14) krallıkta Boupendza'yı (18) takipte.