Beşiktaş, EuroLeague'de ön eleme oynayacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunda EuroLeague Kadınlar organizasyonuna ön eleme aşamasında katılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip ilk turu geçmesi halinde yoluna EuroLeague'de grup aşamasından devam edecek.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın ön elemedeki rakibi 9 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı ekip ilk turu geçmesi halinde yoluna EuroLeague'de grup aşamasından devam edecek.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın ön elemedeki rakibi 9 Ağustos Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak kura çekiminde belli olacak.