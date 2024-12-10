Beşiktaş, Eurocup'ta Enea Gorzow'a konuk olacak

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup'ta 11 Aralık Çarşamba günü Enea Gorzow'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Eurocup'ta Enea Gorzow'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 12:16
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 11 Aralık Çarşamba günü Polonya temsilcisi Enea Gorzow'a konuk olacak.

Gorzow Wielkopolski Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçtan iyi bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde avantaj yakalamaya çalışacak.

Rövanş, 19 Aralık Perşembe günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran ekip, son 16 turuna yükselecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery