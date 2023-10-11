Beşiktaş, EuroCup'a farklı başladı!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica ekibini 97-69 mağlup etti.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 54-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği de 74-52'yle önde bitiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 97-69 galibiyetle ayrıldı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-19 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 54-40 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreği de 74-52'yle önde bitiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 97-69 galibiyetle ayrıldı.