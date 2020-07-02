Beşiktaş Esports Yeni NBA 2K22 Kadrosunu Duyurdu
Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 kadrosunu tanıttı.
Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından birisi olan Beşiktaş Esports yeni sezonda mücadele edecek NBA 2K22 kadrosunu tanıttı.
Beşiktaş Esports yeni sezon NBA 2K22 takımını duyurdu. Tecrübeli espor organizasyonu takımı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda açıkladı.
Yapılan bu açıklama ile birlikte yeni sezonda Beşiktaş Esports'un NBA 2K22 takımının formasını terletecek isimler ise şöyle;
- zGoldenPegasus
- Java_72
- brtcoskun
- ZappySelling
- FurkanCoskun_
NBA 2K22 kadroları pek çok takım tarafından duyurulmaya devam ediyor. Kadroların duyurulmasıyla birlikte yeni NBA sezonunun çok daha heyecanlı olacağını söyleyebiliriz.
Haber:esporlab
Fotoğraf:esporlab
Beşiktaş Esports yeni sezon NBA 2K22 takımını duyurdu. Tecrübeli espor organizasyonu takımı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda açıkladı.
Yapılan bu açıklama ile birlikte yeni sezonda Beşiktaş Esports'un NBA 2K22 takımının formasını terletecek isimler ise şöyle;
- zGoldenPegasus
- Java_72
- brtcoskun
- ZappySelling
- FurkanCoskun_
NBA 2K22 kadroları pek çok takım tarafından duyurulmaya devam ediyor. Kadroların duyurulmasıyla birlikte yeni NBA sezonunun çok daha heyecanlı olacağını söyleyebiliriz.
Haber:esporlab
Fotoğraf:esporlab
🔥 NBA 2K22 TAKIMIMIZ!
Bu sezon takımımızı temsil edecek oyuncularımızı sizlere tanımaktan gurur duyuyoruz. 🦅 @vgxatified @Java_72 @brtcoskun2k @Zappy612 @FurkanCoskunn_#Beşiktaş #Esports #NBA2K22 pic.twitter.com/8oL8pzUkZJ
— Beşiktaş Esports (@bjkesports) October 17, 2021
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