Beşiktaş, eski Ghezzal'ı arıyor!

Geçen sezon 8 gol, 17 asistlik performansıyla şampiyonluğun en büyük kahramanlarından biri olan Rachid Ghezzal, bu sezon beklenen patlamayı yapamadı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, eski Ghezzal'ı arıyor!
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29 Kasım 2021 11:51
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi.

Ghezzal geçen sezon 8 gol atıp 17 de asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, bu sezon ise 2 gol attı ve sadece 1 asist yaptı.

GİRESUNSPOR MAÇINDA SAKATLANDI

Ghezzal, Girsunspor maçının ilk yarısında hareketli olmasına rağmen sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ghezzal'ın yerine Welinton oyuna girdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kesin durumu, hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.  


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