Beşiktaş, eski Ghezzal'ı arıyor!

Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi.



Ghezzal geçen sezon 8 gol atıp 17 de asist yapmıştı. Cezayirli yıldız, bu sezon ise 2 gol attı ve sadece 1 asist yaptı.



GİRESUNSPOR MAÇINDA SAKATLANDI



Ghezzal, Girsunspor maçının ilk yarısında hareketli olmasına rağmen sakatlık yaşadı ve ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Ghezzal'ın yerine Welinton oyuna girdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kesin durumu, hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.



