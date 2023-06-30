Beşiktaş, eski Galatasaraylı futbolcunun peşinde!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Siyah beyazlılar, eski Galatasaraylı futbolcunun peşine düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, eski Galatasaraylı futbolcunun peşinde!
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30 Haziran 2023 10:56
Beşiktaş'ta gözler yeni sezona çevrilirken yönetim ve teknik heyet de transfer operasyonuna hız verdi.

Şenol hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ın gündemine birçok isim geldi. Başta Türk futbolcular; Ozan Tufan, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip 8+3 kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.

479 bin Euro'ya transfer oldu

Bu doğrultuda Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 19 yaşında, Galatasaray A takımında fazla şans bulamayan Erencan Yardımcı, 479 bin Euro bedelle Eyüpspor'a transfer olmuştu. 2021 yılındaki bu transfer futbol camiasında ses getirmişti. 2021-2022 sezonu devre arasında 1.5 yıllığına Alanya'ya kiralanan genç forvet, Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Eyüp'e döndü

Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcu, skor katkısından çok oyunuyla alkışları topladı. Erencan'ın bu performansı sonrasında Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Bonservisinin bulunduğu Eyüp'e dönen Erencan Yardımcı'yı listesine yazan Siyah-Beyazlılar maliyet araştırmasına başladı. Uygun şartların oluşması durumunda transferin gerçekleşebileceği de gelen haberler arasında. 

 
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