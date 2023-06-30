Beşiktaş, eski Galatasaraylı futbolcunun peşinde!

Beşiktaş'ta gözler yeni sezona çevrilirken yönetim ve teknik heyet de transfer operasyonuna hız verdi.
Şenol hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ın gündemine birçok isim geldi. Başta Türk futbolcular; Ozan Tufan, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip 8+3 kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.
479 bin Euro'ya transfer oldu
Bu doğrultuda Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 19 yaşında, Galatasaray A takımında fazla şans bulamayan Erencan Yardımcı, 479 bin Euro bedelle Eyüpspor'a transfer olmuştu. 2021 yılındaki bu transfer futbol camiasında ses getirmişti. 2021-2022 sezonu devre arasında 1.5 yıllığına Alanya'ya kiralanan genç forvet, Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Eyüp'e döndü
Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcu, skor katkısından çok oyunuyla alkışları topladı. Erencan'ın bu performansı sonrasında Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Bonservisinin bulunduğu Eyüp'e dönen Erencan Yardımcı'yı listesine yazan Siyah-Beyazlılar maliyet araştırmasına başladı. Uygun şartların oluşması durumunda transferin gerçekleşebileceği de gelen haberler arasında.
Şenol hocanın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ın gündemine birçok isim geldi. Başta Türk futbolcular; Ozan Tufan, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip 8+3 kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor.
479 bin Euro'ya transfer oldu
Bu doğrultuda Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 19 yaşında, Galatasaray A takımında fazla şans bulamayan Erencan Yardımcı, 479 bin Euro bedelle Eyüpspor'a transfer olmuştu. 2021 yılındaki bu transfer futbol camiasında ses getirmişti. 2021-2022 sezonu devre arasında 1.5 yıllığına Alanya'ya kiralanan genç forvet, Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Eyüp'e döndü
Bu sezon Süper Lig'de 14 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan 21 yaşındaki futbolcu, skor katkısından çok oyunuyla alkışları topladı. Erencan'ın bu performansı sonrasında Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. Bonservisinin bulunduğu Eyüp'e dönen Erencan Yardımcı'yı listesine yazan Siyah-Beyazlılar maliyet araştırmasına başladı. Uygun şartların oluşması durumunda transferin gerçekleşebileceği de gelen haberler arasında.